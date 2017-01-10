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TBMM'te yeni anayasa oylanıyor! twitter facebook google+

Binali Yıldırım yeni anayasayı anlattı! twitter facebook google+

Tatil olan iller 10 Ocak tam listesi twitter facebook google+

Bekir Bozdağ'dan o eleştirilere cevap twitter facebook google+

Galatasaray maçında büyük skandal! twitter facebook google+

Kadın karda ayağı kaydı sonrası çok fena twitter facebook google+

Nurettin Canikli'den Moody’s’e cevap twitter facebook google+

Baykal'dan çok sert anayasa çıkışı twitter facebook google+

FIFA yılın en iyilerini açıkladı twitter facebook google+

ABD bu kez suçüstü yakalandı! YPG'lileri işte böyle eğitmişler twitter facebook google+

Bir metreyi geçti! İstanbul'da nerede kaç santim kar var? twitter facebook google+

Ünlü isimler bir araya geldi 'Benim adım Fethi Sekin' dedi! twitter facebook google+

3 bin 329 yetim çocuk Bakan Şahin ile hayaline kavuştu twitter facebook google+

Türk televizyonlarında bu da oldu! Görülmemiş skandal twitter facebook google+

ABD özel kuvvetleri DEAŞ kampını bastı twitter facebook google+

MHP'li vekilden Kılıçdaroğlu hakkında şok iddia! twitter facebook google+

Meclis TV yayınlayınca CHP TV kuruldu twitter facebook google+

Araç fantezisi davasında iki tahliye! twitter facebook google+

İzdivaç'ın yeni güzeli! Görenin ağzı bir karış açık kaldı twitter facebook google+

Beşiktaş'ta sürpriz transfer gelişmesi twitter facebook google+

İstanbul'da okullar 10 Ocak tatil mi Vasip Şahin kararı twitter facebook google+

HDP'li Beştaş'tan MHP'ye ağır suçlama! twitter facebook google+

Gözde Bozacı kimdir? Kısmetse Olur kızı tanıdık çıktı twitter facebook google+

Bu programda cinsellik bile serbest yok artık! twitter facebook google+

20 yaşındaki genç adam 4 aylık hamile inanılmaz! twitter facebook google+

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