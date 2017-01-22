Farklı konular ve yabancı kültürlere ilgimiz artıyor Dış dünya, yabancı kültürler, inanç ve felsefeler, eğitim gibi kavramlar önümüzdeki iki gün daha fazla gündemimizde olabilir.Demet BALTACI demet@astrofoni.com
Karne tatilinde neler yapmalı neler yapmamalı? Eğitim sistemi sınav ve not odaklı olunca, yarıyıl tatili de haliyle karne merkezli oluyor. Ve tatil için geriye 2 seçenek kalıyor.Deniz Temur deniztemurblog@gmail.com
Şu hadistir, bu hadistir demek ne derce doğrudur? Düzensiz, dengesiz, karaktersiz insanlar hariç, prensip sahibi bir insanın hayatını zorlaştıran ve İslami değer olarak ileri sürülen normların İslami bir prensip olup olmadığını iyi düşünmek lazımdır bence.Eyüphan Kaya diyarbakirdes@gmail.com
Yeni Başkanın Söyleyemedikleri! “Davası davamızdır” nidası ile hem Reis sevdalısı hem de ABD sevdalısı! Sizce de bir tenakuz kokusu yok mu bu duruşta!Mustafa Sabri Beşer msbeser@gmail.com
Reina katliamcısını kim dövdü? Ben de oldum olası böyle medyada entel görünmeye, insan haklarından yanaymış gibi davranmaya çalışan tiplere hastayım!Süleyman ÖZIŞIK suleyman@internethaber.com
Neden Recep Tayyip Erdoğan!.. Muhalefet hala anlamak istemiyor.Türkiye bir lider gerçeği yaşıyor. 27 Nisan 1960'da başarılı olanlar neden 15 Temmuz'da başarılı olamamıştı?.Osman DİYADİN o.diyadin@hotmail.com
Çay içmek de direnişe dahil mi? Kemal Kılıçdaroğlu ve Binali Yıldırım'ın muhalefet kulisinde sohbet ederek çay içmesi bazı CHP'liler için tam bir hayal kırıklığı oldu. Neden mi?Hatice KÜBRA kubra@internethaber.com
Boksör Milletvekili Vitali Kliçko'yu tanıyanlar vardır muhakkak. Bu yazımda biraz kendisinden bahsetmek isterim...Coşkun Karaca coskunkaracayazar@gmail.com
Neden demokrasi istiyorsunuz ki? Sahi, sizler neden demokrasi istiyorsunuz ki?Ümit SAMİMİ umitsamimi@gmail.com
Müzik Üniversitesi yapılanması nasıl olmalı?, “aman dikkat!” Müzik üniversitesi acele etmeden, özenerek kurulmalıGöktan AY goktan.ay@mynet.com
YENİ VOLVO XC-90 Test Sürüşü Volvo’nun 13 yıl satışta olan modeli XC-90’ bu hedefe göre yenilendikten sonra nihayet misafirim oldu. Markanın özellikle prestij anlamındaki yeni gelişiminde ilk dayanak noktası oldu bu model.Nehir Yılmaz hnehiryilmaz@hotmail.com
Doğurduğun senin sorumluluğun Aslı belli olmayan biri çıkıp geliyor lanet vücudunu patlayıcıyla mumyalıyorAbdullah YILMAZ abdullah.yilmaz@internethaber.com
Manhattan Pentagon Reina üçlemesi Batının izlediği siyaset ve politikalar gösteriyor ki, önümüzdeki zamanlar da ülkeler arası ilişkiler daha da gerilecek. Bu gerginliğe sebep ise gücün yer değiştirmesi.İsmail GÜZEL iguzel@nestech.net
1 Ocak 2017 'de Yolculuk Nereye? Bir yolcu ve içinden hayat geçen yaşanmışlıklara…Alper TEKBAŞ alpertekbas@gmail.com
En az FETÖ kadar hain! Rus büyükelçisini arkasından öldüren hain aslında sadece önemli bir adamı öldürmedi.Mustafa Sadık İNCEDEMİR msincedemir@gmail.com
Oyuncunun tweeti mahkemeyi görene kadardır! Ezana küfür kusan tweeti sayesinde 'oyuncu' olarak anılmaya başlamış 94 doğumlu bebemizin elzem hikayesi...Kübra TOPSAKAL kubra.topsakal@internethaber.com
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