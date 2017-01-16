Kabul etseniz de etmeseniz de... Partili Cumhurbaşkanlığı sistemini getirecek olan 'Anayasa Değişikliği Teklifi'ni neden desteklediğim soruluyor. Anlatayım...Süleyman ÖZIŞIK suleyman@internethaber.com
Evladım, tatlım, bir tanem! Bütün bu nazik ifadeler peygamberlere aittir. Velev ki bazılarının hoşuna gitmese de.Eyüphan Kaya diyarbakirdes@gmail.com
Unutturup Çalmak İstedikleri! Bizim onların görünen boyutları yüzünden gözümüz kamaşırken onlar bizdeki görünmeyen boyutların avcılığını yapmaya çalışıyorlar!Mustafa Sabri Beşer msbeser@gmail.com
İş ve kariyer konularını önemsiyoruz Otorite pozisyonlarından iş ve kariyer konularında güçlü destekler de alabiliriz.Demet BALTACI demet@astrofoni.com
Sadakat ve Vefa!.. Onu en iyi bu söz tarif ediyor.“Ey iman edenler, Allah’a itaat edin, Resul’e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin.”Osman DİYADİN o.diyadin@hotmail.com
Çay içmek de direnişe dahil mi? Kemal Kılıçdaroğlu ve Binali Yıldırım'ın muhalefet kulisinde sohbet ederek çay içmesi bazı CHP'liler için tam bir hayal kırıklığı oldu. Neden mi?Hatice KÜBRA kubra@internethaber.com
Çocuğunuzun Influenza A testi pozitif çıkarsa... Influenza A deyince tam bir anlam ifade etmiyor olabilir peki ya domuz gribi desek!Deniz Temur deniztemurblog@gmail.com
YENİ MAZDA MX-5 Test sürüşü 2016 Dünyada Yılın Otomobili ve Dünyada Yılın Tasarımı (WCOTY) ödüllerinin sahibi olan efsane roadster yeni Mazda Mx-5 şimdide 2 litrelik benzinli motoruyla konuğum oldu.Nehir Yılmaz hnehiryilmaz@hotmail.com
Y. L. ve Dr. /San.Yet. kriterlerinde değişenler ve bir Rektör!.. Akademik teşvik "sanat alanı" sorunları düzeltilmeyi bekliyor.Göktan AY goktan.ay@mynet.com
Adalet kutup yıldızı gibidir... Yeryüzünde hiçbir şey yoktur ki, yolu er ya da geç adaletle kesişmesin...Coşkun Karaca coskunkaracayazar@gmail.com
Doğurduğun senin sorumluluğun Aslı belli olmayan biri çıkıp geliyor lanet vücudunu patlayıcıyla mumyalıyorAbdullah YILMAZ abdullah.yilmaz@internethaber.com
Müslümana 4 tavsiye Maslak’ta, öğle arasında yemek yemek üzere restorana doğru gideren üst geçitte uzunca sakalları bulunan iki delikanlı ellerindeki bildirileri oradan geçenlere dağıtıyordu.Ümit SAMİMİ umitsamimi@gmail.com
Manhattan Pentagon Reina üçlemesi Batının izlediği siyaset ve politikalar gösteriyor ki, önümüzdeki zamanlar da ülkeler arası ilişkiler daha da gerilecek. Bu gerginliğe sebep ise gücün yer değiştirmesi.İsmail GÜZEL iguzel@nestech.net
1 Ocak 2017 'de Yolculuk Nereye? Bir yolcu ve içinden hayat geçen yaşanmışlıklara…Alper TEKBAŞ alpertekbas@gmail.com
En az FETÖ kadar hain! Rus büyükelçisini arkasından öldüren hain aslında sadece önemli bir adamı öldürmedi.Mustafa Sadık İNCEDEMİR msincedemir@gmail.com
Oyuncunun tweeti mahkemeyi görene kadardır! Ezana küfür kusan tweeti sayesinde 'oyuncu' olarak anılmaya başlamış 94 doğumlu bebemizin elzem hikayesi...Kübra TOPSAKAL kubra.topsakal@internethaber.com
DOLAR 3,82
EURO 4,04
ALTIN 145,76
BIST 100 81711,69
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER