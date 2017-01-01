01 Ocak 2017
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Terörist Reina'ya böyle girmiş! Saldırıda en ilginç detay twitter facebook google+

Reina saldırısı Erdoğan'dan son dakika açıklama twitter facebook google+

Reina saldırısı son dakika haberler neler oluyor? twitter facebook google+

Reina terör saldırısı şehit polisin kimliği belli oldu twitter facebook google+

Reina saldırısında ölenlerin kimlikleri belli oldu! twitter facebook google+

Reina saldırganları saniye saniye kamerada twitter facebook google+

Reina saldırısı ve diğer saldırılarla ilgili ilginç detaylar! twitter facebook google+

Reina’nın sahibi Mehmet Koçarslan'dan bomba iddia! ABD.... twitter facebook google+

Reina saldırısı olay yerinden ilk görüntüler twitter facebook google+

Reina kızının adı sahibi Mehmet Koçarslan eşi ile 6 ayda bir... twitter facebook google+

2017 Milli Piyango yılbaşı tam listesi ve amortiler twitter facebook google+

Reina'daki futbolcu saldırı anını anlattı twitter facebook google+

ABD'den Türkiye'deki vatandaşlarına yeni uyarı! twitter facebook google+

Reina teröristi yakalandı mı Soylu son dakika açıkladı! twitter facebook google+

Reina saldırganı öldürerek içeri giriyor şok görüntüler twitter facebook google+

Teröristler neden 'Noel Baba' kıyafeti giydi? twitter facebook google+

Gazete manşetleri Sözcü - Hürriyet - Cumhuriyet ne yazdı? twitter facebook google+

Reina saldırısını yaşayan kadının anlattıkları korkunç! twitter facebook google+

Astrologların 2017 kehanetleri Erdoğan'ın doğduğu gün... twitter facebook google+

Ben Bilmem Eşim Bilir'de şok Chloe küfür etti twitter facebook google+

Bu da mı tesadüf! FETÖ dizisinde Noel Babalı saldırı twitter facebook google+

'Bu dizileri FETÖ’cü senaristler yazıyor' twitter facebook google+

Emre Belözoğlu 'Mazeretim Var Asabiyim Ben - O Ses Türkiye Yılbaşı Özel twitter facebook google+

Reina saldırısını hangi örgüt yaptı Arapça detayına dikkat! twitter facebook google+

Ahmet Arslan'dan Reina saldırısı açıklaması twitter facebook google+

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