Değişimler ve sürprizler heyecan yaratabilir. Yeni ve farklı şeyler öğrenme konusunda daha hevesli olabilir, ilginç bilgilerle karşılaşabiliriz.Demet BALTACI demet@astrofoni.com
Başı sadece secdede eğilen adam!.. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Diktatör' yakıştırması yapanlar görülüyor ki başı secdede eğilen yiğit bir adama tahammül edemiyor.Osman DİYADİN o.diyadin@hotmail.com
Bu milletin “kalp gözü” açık arkadaş! Selam ve dualarım, gayret edip bu ülke için taş üstüne taş koyan insanlar içindir.Eyüphan Kaya diyarbakirdes@gmail.com
Kral Kaybederse! Hâlbuki oturduğu koltuğun kendisinden önce binlerce oturanı olduğu gibi daha nice oturanı olacaktır.Mustafa Sabri Beşer msbeser@gmail.com
Pardon, Meclis iradesi mi dediniz? Anayasa Değişikliği referandumu öncesinde muhalif kesimin Meclis'le ilgili iki iddiası var.Süleyman ÖZIŞIK suleyman@internethaber.com
Reel politikçi müslümanların Trump aklayıcılığı Kimse Trump'a karşı eylem beklemiyor zaten de kınayıp geçmek yerine Trump'ı aklamaya çalışmak da çok hazin oldu be.Hatice KÜBRA kubra@internethaber.com
Bizim çocukların onlardan neyi eksik! Dünyanın en mutlu çocukları Hollandalı en başarılı çocukları da Finlandiyalı. Peki bizim çocukların neyi eksik?Deniz Temur deniztemurblog@gmail.com
İnanmak başarının yarısından fazlasıdır Bugün sizlerle çok sevdiğim bir hikayeyi paylaşmaya karar verdim. Umut ediyorum, sizlere yaşamınız boyunca artı katacaktır...Coşkun Karaca coskunkaracayazar@gmail.com
Siyasetçiler ve köşe yazarlarının katıl(ma)dığımız söylemleri…. Fark edilmek için, fark yaratmak lazım…Göktan AY goktan.ay@mynet.com
Veli Çilsal, Haklılığını Mahkeme Yoluyla Kanıtladı Son günlerde sosyal medya aracılığıyla kişilik haklarına saldırı yapılan Veli Çilsal, Türk adaletine güvendi ve haklılığını kanıtladı.Alper TEKBAŞ alpertekbas@gmail.com
Ne İçin Oradaydım? Yalnız büyümüştüm. En büyük ve unutulması benim için imkânsız eksiklik olan ilgi ve sevgiyi, büyüdüğüm Yetiştirme Yurdunda birkaç kader arkadaşımla tamamlamaya çalışmıştım.Sevda Akyüz sevdaakyuz@internethaber.com
Federal Reserve Bank John F.Kennedy'nin siyasi hayatını anlatan onlarca film ve belgesel yayınlandı. Ama hiç biri, yahudi lobisinin JFK üzerinde oluşturduğu siyasi baskıdan bahsetmedi.İsmail GÜZEL iguzel@nestech.net
YENİ PEUGEOT 2008 1.2 EAT6 Test Sürüşü Daha önce “Ah bide bu şanzıman olmasa” dedirten 2008 şimdi çok daha sarsıntısız ve keyifli bir sürüş sunuyor.Nehir Yılmaz hnehiryilmaz@hotmail.com
Neye evet kime hayır Nasıl yaşamayı hayal ediyorsan sadece öyle davran.Abdullah YILMAZ abdullah.yilmaz@internethaber.com
Neden demokrasi istiyorsunuz ki? Sahi, sizler neden demokrasi istiyorsunuz ki?Ümit SAMİMİ umitsamimi@gmail.com
En az FETÖ kadar hain! Rus büyükelçisini arkasından öldüren hain aslında sadece önemli bir adamı öldürmedi.Mustafa Sadık İNCEDEMİR msincedemir@gmail.com
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