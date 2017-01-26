26 Ocak 2017
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İşte olay olan Suriye anayasa taslağı! Kürtler için... twitter facebook google+

Başbakan'dan kritik 75 gün uyarısı twitter facebook google+

NASA yayını kesti işte şoke eden UFO görüntüsü twitter facebook google+

Trabzonspor Konyaspor maçı CANLI YAYIN twitter facebook google+

Semih Terzi'nin eşi konuştu eşimden gelen mesaj twitter facebook google+

Şehircilik Şurası 27 Ocak’ta Toplanıyor twitter facebook google+

Rusya'dan Türkiye'yi şoke eden PYD hamlesi! twitter facebook google+

Ahmet Türk'e kelepçe AK Partili vekilleri ayağa kaldırdı! twitter facebook google+

FETÖ'cünün CHP itirafı! Yerel seçimlerde... twitter facebook google+

Gülen'den Trump'a mektup önce yalvardı sonra da tehdit etti! twitter facebook google+

İvanka Trump'ın ev halini gördünüz mü 3 çocuklu bomba! twitter facebook google+

Beşiktaş Ersan Adem Gülüm'ü resmen açıkladı twitter facebook google+

Alaattin Çakıcı için hastaneyi basıp ateş açtı twitter facebook google+

Gaziantepli öğrencilere müjde hepsi bedava! twitter facebook google+

İşte Arınç'ın çok konuşulan o mektubu twitter facebook google+

Tırtılın kafasında çıkıyor kilosu 20 bin dolar twitter facebook google+

CHP kulislerini sallayan Meral Akşener iddiası! twitter facebook google+

Dolar kaç TL neden yükseliyor 26.01.2017 dolar yorumları twitter facebook google+

Kadir Topbaş'ın FETÖ'cü damadının şirketinde şok! twitter facebook google+

Fragmanı olay oldu! Yeni Kurtlar Vadisi mi geliyor? twitter facebook google+

Oradan geçen her uçak düşüyordu nedeni belli oldu twitter facebook google+

Caner Erkin çıldırdı eski eşine ateş püskürdü twitter facebook google+

Tam 362 kilo verdi yok böyle değişim twitter facebook google+

Eski liderler başkanlık sistemi için ne demişti? twitter facebook google+

Oktay Usta nerede? Şimdi ne yapıyor! twitter facebook google+

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