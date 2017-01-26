Havuz medyası büyümelidir Havuz medyası büyümelidir. "Bana satılmış bir medya ver. Sana cahil bir toplum sunayım."Eyüphan Kaya diyarbakirdes@gmail.com
Kapanmayan Tek Yara! Siyaset insan ruhunun şifası değildir. Kurallarına göre icra edebilen için yönetim şeklidir.Mustafa Sabri Beşer msbeser@gmail.com
Pratik ve somut sonuçlar alabiliriz Yeteneklerimizi ve yaratıcılığımızı değerlendirebileceğimiz bazı fırsatlarla karşılaşabiliriz.Demet BALTACI demet@astrofoni.com
Bülent Arınç'a cevap Bülent Arınç'ın dün yaptığı açıklama, son birkaç yıl içinde sergilediği ümitsiz eylemler dizisinin sonuncusu oldu.Süleyman ÖZIŞIK suleyman@internethaber.com
Tek adam!.. 12 Mayıs 1946 (Son Posta gazetesi) ‘CHP Kurultayında Genel Başkanlığına 708 üyenin oy birliği ile Cumhurbaşkanı İnönü seçildi.’Osman DİYADİN o.diyadin@hotmail.com
Karne tatilinde neler yapmalı neler yapmamalı? Eğitim sistemi sınav ve not odaklı olunca, yarıyıl tatili de haliyle karne merkezli oluyor. Ve tatil için geriye 2 seçenek kalıyor.Deniz Temur deniztemurblog@gmail.com
Çay içmek de direnişe dahil mi? Kemal Kılıçdaroğlu ve Binali Yıldırım'ın muhalefet kulisinde sohbet ederek çay içmesi bazı CHP'liler için tam bir hayal kırıklığı oldu. Neden mi?Hatice KÜBRA kubra@internethaber.com
LAMBORGHINI AVENTADOR VE HURACAN Test Sürüşü Sıra bu uzman ellerden çıkan benzersiz otomobilleri kullanmaya geldiğinde yavaş yavaş fotoğraftaki mavi otomobile doğru çekildiğimi hissettimNehir Yılmaz hnehiryilmaz@hotmail.com
Bir iletişim Dr./sanatçı-akademisyen gözüyle; Referandum ve Siyasi Partilerimiz…(1) Seçim bu; referandumu cepte görmemek lazım.Göktan AY goktan.ay@mynet.com
Boksör Milletvekili Vitali Kliçko'yu tanıyanlar vardır muhakkak. Bu yazımda biraz kendisinden bahsetmek isterim...Coşkun Karaca coskunkaracayazar@gmail.com
Neden demokrasi istiyorsunuz ki? Sahi, sizler neden demokrasi istiyorsunuz ki?Ümit SAMİMİ umitsamimi@gmail.com
Doğurduğun senin sorumluluğun Aslı belli olmayan biri çıkıp geliyor lanet vücudunu patlayıcıyla mumyalıyorAbdullah YILMAZ abdullah.yilmaz@internethaber.com
Manhattan Pentagon Reina üçlemesi Batının izlediği siyaset ve politikalar gösteriyor ki, önümüzdeki zamanlar da ülkeler arası ilişkiler daha da gerilecek. Bu gerginliğe sebep ise gücün yer değiştirmesi.İsmail GÜZEL iguzel@nestech.net
1 Ocak 2017 'de Yolculuk Nereye? Bir yolcu ve içinden hayat geçen yaşanmışlıklara…Alper TEKBAŞ alpertekbas@gmail.com
En az FETÖ kadar hain! Rus büyükelçisini arkasından öldüren hain aslında sadece önemli bir adamı öldürmedi.Mustafa Sadık İNCEDEMİR msincedemir@gmail.com
Oyuncunun tweeti mahkemeyi görene kadardır! Ezana küfür kusan tweeti sayesinde 'oyuncu' olarak anılmaya başlamış 94 doğumlu bebemizin elzem hikayesi...Kübra TOPSAKAL kubra.topsakal@internethaber.com
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