Kontrollü darbe... Kılıçdaroğlu'nun her eleştirisine saygı duyabilirim ama OHAL, KHK'lar, ve 15 Temmuz hakkında söylediği bazı sözler var ki saygı duymak mümkün değil.Süleyman ÖZIŞIK suleyman@internethaber.com
Sürprizler ve ani değişimler şaşırtabilir Gün içerisinde haber trafiği artarken meraklı enerjilerle çok sayıda farklı konuyla ilgilenebiliriz.Demet BALTACI demet@astrofoni.com
Kılıçdaroğlu CHP’yi de kendini de bitirdi Öyle bir muhalefet yapıyor ki vatandaş hayret ediyor, istemezük de istemezükEyüphan Kaya diyarbakirdes@gmail.com
Laiklik Bayrağı mı? TÜRKİYE Bayrağı mı? “Şeriat elden gidiyor!” diye çığıran Yeniçeriler ile “Laiklik elden gidiyor!” diye çığıranlar arasında ne fark var ki?Mustafa Sabri Beşer msbeser@gmail.com
Çocuğunuzun Influenza A testi pozitif çıkarsa... Influenza A deyince tam bir anlam ifade etmiyor olabilir peki ya domuz gribi desek!Deniz Temur deniztemurblog@gmail.com
Halis niyetimiz rızayı ilahidir! Enerji üzerindeki siber saldırılar Bakan Berat Albayrak’ ın enerji de uyuyan devi uyandırmaya başlamasından başka bir şey değildir…Osman DİYADİN o.diyadin@hotmail.com
Yaşam tarzına müdahale! Bu ülkede kendi gibi yaşamayan, düşünmeyen, inanmayan, giyinmeyen, konuşmayan insanlarla sorunu olan bir kitle var.Hatice KÜBRA kubra@internethaber.com
TOYOTA HILUX Test sürüşü Yeni görüntüsü yine heybetli ancak daha keskin bakışlara sahip olan yeni tasarım, Hilux’u hem şehre daha uyumlu hem de arazi koşulları için daha agresif bir havaya sokmuş.Nehir Yılmaz hnehiryilmaz@hotmail.com
“ Yüksek Lisans ve Dr. yabancı dil programlarında” kimler ders verirmiş?!. Yabancı dilde eğitimde ders vermek, özel şartlar gerektiriyor.Göktan AY goktan.ay@mynet.com
Baştan aşağı yanlış... Efendim nedir bu baştan aşağı yanlış olan? Hemen anlatmaya başlıyorum...Coşkun Karaca coskunkaracayazar@gmail.com
Doğurduğun senin sorumluluğun Aslı belli olmayan biri çıkıp geliyor lanet vücudunu patlayıcıyla mumyalıyorAbdullah YILMAZ abdullah.yilmaz@internethaber.com
Müslümana 4 tavsiye Maslak’ta, öğle arasında yemek yemek üzere restorana doğru gideren üst geçitte uzunca sakalları bulunan iki delikanlı ellerindeki bildirileri oradan geçenlere dağıtıyordu.Ümit SAMİMİ umitsamimi@gmail.com
Manhattan Pentagon Reina üçlemesi Batının izlediği siyaset ve politikalar gösteriyor ki, önümüzdeki zamanlar da ülkeler arası ilişkiler daha da gerilecek. Bu gerginliğe sebep ise gücün yer değiştirmesi.İsmail GÜZEL iguzel@nestech.net
1 Ocak 2017 'de Yolculuk Nereye? Bir yolcu ve içinden hayat geçen yaşanmışlıklara…Alper TEKBAŞ alpertekbas@gmail.com
En az FETÖ kadar hain! Rus büyükelçisini arkasından öldüren hain aslında sadece önemli bir adamı öldürmedi.Mustafa Sadık İNCEDEMİR msincedemir@gmail.com
Oyuncunun tweeti mahkemeyi görene kadardır! Ezana küfür kusan tweeti sayesinde 'oyuncu' olarak anılmaya başlamış 94 doğumlu bebemizin elzem hikayesi...Kübra TOPSAKAL kubra.topsakal@internethaber.com
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