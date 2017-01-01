Ey hükümet KHK gecikti neler oluyor? 2016 yılı tarihin sayfalarını dolduracak kadar olaylarla anılacak, ama bunlarda en önemlisi galiba FETÖ’nin darbe girişimi ve ardında yaşanan silme ihraçlar olacak.Eyüphan Kaya diyarbakirdes@gmail.com
2017 yılında burcunuzu neler bekliyor? 2017 Yıllık Astroloji Burç Yorumlarınız... Yıldızlar bu yıl size neler vaadediyor?Demet BALTACI demet@astrofoni.com
Ey gafiller.. sizinle işimiz bitmedi! Türk milletinin yüz akı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu diyor ki ’Bakanlık koltuğunda 77 milyon oturuyor’.. İşte çok özel açıklamalar.Osman DİYADİN o.diyadin@hotmail.com
İHL'ler Neyimiz Olur? Okullarımızda “iyi vatandaş” olmanın yolları gösterilirken “dosdoğru Müslüman” kimliğine sahip olmanın önemi ve öğretisi amaçlanmalı ki nitelik vücut bulsun.Mustafa Sabri Beşer msbeser@gmail.com
Atatürk döneminde neden çokomel üretilmedi? Biliyorum soru saçma geldi ama benim de hayatımda bir kez olsun Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasıyla soru sorma hakkım var.Süleyman ÖZIŞIK suleyman@internethaber.com
Vatan sevgisi Tayyip Erdoğan düşmanlığı değil Kemal Bey! Bahçeli'nin dediği gibi, Kemal Kılıçdaroğlu, hem dibi görünmeyen kuyudan su içiyor, hem de iki uçurumun yakasını birleştiren çürük ve her an çökecek köprüden geçiyor.Hadi ÖZIŞIK hadi.ozisik@internethaber.com
TRT'nin yaptığı da iş mi şimdi! Her gün bir bomba haberi alırken TRT'nin yaptığı da iş mi şimdi!Deniz Temur deniztemurblog@gmail.com
MITSUBISHI L200 Test Sürüşü Bu kullandığım L200’ün 5. Nesli. Bu neslin aerodinamik yapısı bir simülasyon yardımı ile bilgisayar üzerinde tüm rüzgar ve sürtünme katsayıları hesaplanarak yapılmış.Nehir Yılmaz hnehiryilmaz@hotmail.com
YÖK’ün; “akademik istikrar” için, akademik sorunları çözmesi bekleniyor!…(2) YÖK, anayasa değişikliği istemeyen üniversite sorunlarını kolayca çözebilir.Göktan AY goktan.ay@mynet.com
Öküzün gamsızı Öküzün gamsızı kasabın bıçağını yalarmışAbdullah YILMAZ abdullah.yilmaz@internethaber.com
En az FETÖ kadar hain! Rus büyükelçisini arkasından öldüren hain aslında sadece önemli bir adamı öldürmedi.Mustafa Sadık İNCEDEMİR msincedemir@gmail.com
Bizde kibir yoktur! Günün birinde birkaç kişi Nasreddin Hoca'nın yanına gelir ve "Hocam, senin çok değerli ve hatta ulu bir kişi olduğun söyleniyor. Sen ne diyorsun bu duruma?" derler...Coşkun Karaca coskunkaraca@internethaber.com
Hitler Almanya'sı Türkiye için çok üzgün AB'nin iki yüzlü sinsi siyasetçileri ülkemizde gerçekleşen terör olaylarını kınayıp üzgün olduklarını belirtselerde büyük bir çoğunluk samimi olmadıklarına emin.İsmail GÜZEL iguzel@nestech.net
Biraz öz eleştiri yapalım HALEP’in düşmesi, Türkiye’de adeta infiale yol açtı. Sosyal medyada dua mesajları, çocuklara işkence video görüntüleri, hatta Erdoğan’a oy veren seçmenlerin Ak Parti’ye eleştirileri almış başını gidiyor.Ümit SAMİMİ umitsamimi@gmail.com
Herbirimiz, Türk Turizminin Gönüllü Elçileriyiz Ülkemiz turizminin ve turizmcisinin çaba ve gayretleri, moral ve motivasyonu şartlar ne olursa olsun inançla devam ediyor.Dünya üzerindeki bu eşsiz coğrafyanın değerlerini tanıtarak, anlatarak, paylaşarak birbirimize destek olacağız.Alper TEKBAŞ alpertekbas@gmail.com
Oyuncunun tweeti mahkemeyi görene kadardır! Ezana küfür kusan tweeti sayesinde 'oyuncu' olarak anılmaya başlamış 94 doğumlu bebemizin elzem hikayesi...Kübra TOPSAKAL kubra.topsakal@internethaber.com
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