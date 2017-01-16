16 Ocak 2017
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Kılıçdaroğlu'nun talebine Bahçeli'den jet yanıt! twitter facebook google+

Osmanlıspor Beşiktaş maçı CANLI YAYIN twitter facebook google+

Şırnak ve Diyarbakır'da patlama! Şehit ve yaralılar var twitter facebook google+

Diyarbakır'da patlama olay yerinden ilk görüntüler twitter facebook google+

Ve bakan müjdeyi verdi! Artık yarısını devlet ödeyecek twitter facebook google+

Erdoğan'ın çağrısına uyanlar yüzde 15 kar etti twitter facebook google+

Trabzonspor'da Mehmet Ekici için karar verildi twitter facebook google+

Diyarbakır'da bu ilk kez oluyor gören şaşkın! twitter facebook google+

FETÖ baskını bylockçu polisler ve jandarmalar listede twitter facebook google+

Öcalan'ın yanındaki ünlü isme bakın! Şok olacaksınız twitter facebook google+

İşte CHP'nin yeni Anayasa planı! Oylar 330'u geçerse... twitter facebook google+

Gaziantep'te cezaevindeki kadın ve çocuklara destek twitter facebook google+

Recep İvedik 5'in bu sahnesi Azeriler'i çıldırttı! twitter facebook google+

Dolar kuru yükselişte Erdoğan kurmaylarını topladı twitter facebook google+

Erdoğan beklemeyecek hem referandum hem de erken seçim twitter facebook google+

Survivor Şahika Ercümen kimdir göbeğiyle yaptığına bakın twitter facebook google+

Kan donduran görüntü! Hepsinin başını kesip... twitter facebook google+

İzmir'de yasak aşk cinayeti! Karısını evde böyle yakaladı twitter facebook google+

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yayınlanmıyor bomba iddia twitter facebook google+

FETÖ'nün parti kur telkininde bulunduğu isim! twitter facebook google+

Canlı yayında tacize uğradı Seray Sever ne yapacağını şaşırdı twitter facebook google+

Anayasa değişikliği maddeleri yeni başkanlık yetkileri neler? twitter facebook google+

Eksi 50 derecede yaşıyorlar yerli halk yok oluyor twitter facebook google+

Oyuncak maymunu ölü sanan sürünün ibretlik hali twitter facebook google+

Erkekleri çırılçıplak arayıp bakıyorlar nedeni sizi çok şaşırtacak twitter facebook google+

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