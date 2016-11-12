Pardon, Meclis iradesi mi dediniz? Anayasa Değişikliği referandumu öncesinde muhalif kesimin Meclis'le ilgili iki iddiası var.Süleyman ÖZIŞIK suleyman@internethaber.com
Hırs ve tutkuları dengelemeliyiz Günlük işlerimizde hırslı ve kararlı davranmamız mümkün. Güç mücadeleleri, otorite pozisyonları ile çatışmalar da meydana gelebilir.Demet BALTACI demet@astrofoni.com
Reel politikçi müslümanların Trump aklayıcılığı Kimse Trump'a karşı eylem beklemiyor zaten de kınayıp geçmek yerine Trump'ı aklamaya çalışmak da çok hazin oldu be.Hatice KÜBRA kubra@internethaber.com
Kimse “benim işim budur, istersen kudur!” dememeli! Ülkemizde öyle alışıla gelmiş yanlışlar var ki, hangi birini ele alsam diye şaştım kaldım.Eyüphan Kaya diyarbakirdes@gmail.com
Playboy Müslümanlar! 1920’lerden beri işlenen ideolojinin uzantıları, gençliğimizi kuşatmış durumda.Mustafa Sabri Beşer msbeser@gmail.com
Bizim çocukların onlardan neyi eksik! Dünyanın en mutlu çocukları Hollandalı en başarılı çocukları da Finlandiyalı. Peki bizim çocukların neyi eksik?Deniz Temur deniztemurblog@gmail.com
Tek adam!.. 12 Mayıs 1946 (Son Posta gazetesi) ‘CHP Kurultayında Genel Başkanlığına 708 üyenin oy birliği ile Cumhurbaşkanı İnönü seçildi.’Osman DİYADİN o.diyadin@hotmail.com
Ne İçin Oradaydım? Yalnız büyümüştüm. En büyük ve unutulması benim için imkânsız eksiklik olan ilgi ve sevgiyi, büyüdüğüm Yetiştirme Yurdunda birkaç kader arkadaşımla tamamlamaya çalışmıştım.Sevda Akyüz sevdaakyuz@internethaber.com
Referandum için; siyasi partilerimizin bugünkü durumu…(3) Referanduma giderken; ekonomi ve terör birincil sorun olarak devam ediyor...Göktan AY goktan.ay@mynet.com
Federal Reserve Bank John F.Kennedy'nin siyasi hayatını anlatan onlarca film ve belgesel yayınlandı. Ama hiç biri, yahudi lobisinin JFK üzerinde oluşturduğu siyasi baskıdan bahsetmedi.İsmail GÜZEL iguzel@nestech.net
YENİ PEUGEOT 2008 1.2 EAT6 Test Sürüşü Daha önce “Ah bide bu şanzıman olmasa” dedirten 2008 şimdi çok daha sarsıntısız ve keyifli bir sürüş sunuyor.Nehir Yılmaz hnehiryilmaz@hotmail.com
Sizlere ihtiyacımız var Sıkıntılı ve gergin günler geçiriyoruz maalesef. Bugünlerde aklı başında, sağduyulu insanlara belki de hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var.Coşkun Karaca coskunkaracayazar@gmail.com
Neye evet kime hayır Nasıl yaşamayı hayal ediyorsan sadece öyle davran.Abdullah YILMAZ abdullah.yilmaz@internethaber.com
Neden demokrasi istiyorsunuz ki? Sahi, sizler neden demokrasi istiyorsunuz ki?Ümit SAMİMİ umitsamimi@gmail.com
1 Ocak 2017 'de Yolculuk Nereye? Bir yolcu ve içinden hayat geçen yaşanmışlıklara…Alper TEKBAŞ alpertekbas@gmail.com
En az FETÖ kadar hain! Rus büyükelçisini arkasından öldüren hain aslında sadece önemli bir adamı öldürmedi.Mustafa Sadık İNCEDEMİR msincedemir@gmail.com
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