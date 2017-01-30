Bu sistem mi diktatörlük getirecek? Anayasa değişiklik paketine karşı çıkanların büyük çoğunluğu, Cumhurbaşkanı'nın tüm yetkileri elinde toplayacağını ve kendisinden asla hesap sorulamayacağını iddia ediyor.Süleyman ÖZIŞIK suleyman@internethaber.com
İlham ve yaratıcılıkla büyük vizyonlar oluşturabiliriz. Manevi duygularla ihtiyaç sahipleriyle ilgilenmemiz, yardım etmemiz mümkün.Demet BALTACI demet@astrofoni.com
Evet'çi ve Hayır'cıların referandum yarışı Referanduma giderken "Evet"çilerin ve "Hayır"cıların nasıl bir kampanya süreci götüreceği özellikle iletişimciler açısından merak konusu.Hatice KÜBRA kubra@internethaber.com
Tarihi bir dönemeçteyiz Başkanlık tartışmalarını Cumhurbaşkanına endeksli tartışmak ayıptır, eksikliktir, güven yoksunluğu olduğuna inanıyorum.Eyüphan Kaya diyarbakirdes@gmail.com
Bizim çocukların onlardan neyi eksik! Dünyanın en mutlu çocukları Hollandalı en başarılı çocukları da Finlandiyalı. Peki bizim çocukların neyi eksik?Deniz Temur deniztemurblog@gmail.com
Kapanmayan Tek Yara! Siyaset insan ruhunun şifası değildir. Kurallarına göre icra edebilen için yönetim şeklidir.Mustafa Sabri Beşer msbeser@gmail.com
Tek adam!.. 12 Mayıs 1946 (Son Posta gazetesi) ‘CHP Kurultayında Genel Başkanlığına 708 üyenin oy birliği ile Cumhurbaşkanı İnönü seçildi.’Osman DİYADİN o.diyadin@hotmail.com
Sizlere ihtiyacımız var Sıkıntılı ve gergin günler geçiriyoruz maalesef. Bugünlerde aklı başında, sağduyulu insanlara belki de hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var.Coşkun Karaca coskunkaracayazar@gmail.com
Neye evet kime hayır Nasıl yaşamayı hayal ediyorsan sadece öyle davran.Abdullah YILMAZ abdullah.yilmaz@internethaber.com
LAMBORGHINI AVENTADOR VE HURACAN Test Sürüşü Sıra bu uzman ellerden çıkan benzersiz otomobilleri kullanmaya geldiğinde yavaş yavaş fotoğraftaki mavi otomobile doğru çekildiğimi hissettimNehir Yılmaz hnehiryilmaz@hotmail.com
Bir iletişim Dr./sanatçı-akademisyen gözüyle; Referandum ve Siyasi Partilerimiz…(1) Seçim bu; referandumu cepte görmemek lazım.Göktan AY goktan.ay@mynet.com
Neden demokrasi istiyorsunuz ki? Sahi, sizler neden demokrasi istiyorsunuz ki?Ümit SAMİMİ umitsamimi@gmail.com
Manhattan Pentagon Reina üçlemesi Batının izlediği siyaset ve politikalar gösteriyor ki, önümüzdeki zamanlar da ülkeler arası ilişkiler daha da gerilecek. Bu gerginliğe sebep ise gücün yer değiştirmesi.İsmail GÜZEL iguzel@nestech.net
1 Ocak 2017 'de Yolculuk Nereye? Bir yolcu ve içinden hayat geçen yaşanmışlıklara…Alper TEKBAŞ alpertekbas@gmail.com
En az FETÖ kadar hain! Rus büyükelçisini arkasından öldüren hain aslında sadece önemli bir adamı öldürmedi.Mustafa Sadık İNCEDEMİR msincedemir@gmail.com
Oyuncunun tweeti mahkemeyi görene kadardır! Ezana küfür kusan tweeti sayesinde 'oyuncu' olarak anılmaya başlamış 94 doğumlu bebemizin elzem hikayesi...Kübra TOPSAKAL kubra.topsakal@internethaber.com
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