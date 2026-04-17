İslam Memiş’ten altın için yeni tahmin! Tarih verdi...

ABD ile İran arasında sağlanan ateşkes sonrası Orta Doğu’daki gerilim azalırken, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasıyla piyasalarda hareketlilik yaşandı. Petrol fiyatları düşerken altın yükselişe geçti; uzman İslam Memiş, ons altında 5.800 dolar ve gram altında 10 bin TL seviyesinin hedef olabileceğini belirtti.

ABD ile İran arasındaki ateşkes anlaşmasının ardından Orta Doğu'daki gerilim duruldu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı ticari gemilerin geçişine tamamen açıldığını duyurdu.

Hürmüz Boğazı'nın açılmasının ardından petrol fiyatları sert düşerken, altın başta olmak üzere değerli metaller yükselişe geçti. Ons altın 4880 dolar seviyesine çıkarken, gram altın 7 bin TL seviyesini aştı. Yaşanan bu artışın ardından milyonlarca kişi altındaki yükselişin devam edip etmeyeceğini sorgulamaya başladı.

İSLAM MEMİŞ'TEN KRİTİK UYARI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Youtube kanalı üzerinden paylaşım yapan İslam Memiş, 8.000 TL'ye işaret etti. Uzman isim, ateşkes sonrasında ons altında 5.200 dolar seviyesi hedef konumunda olacağını bu yükselişin kademeli olarak 5.800 dolara kadar sürebileceğini vurguladı.

8 BİN TL İÇİN TARİH VERDİ

Bu yıl sonuna kadar bir "altın vuruş" yapılacağını belirten İslam Memiş, "Kalıcı bir ateşkes ile altında 7.000 - 7.500 TL aralığına yerleşen bir fiyat görebiliriz. Temmuz ayı gibi düğün sezonunda ise 8.000 TL ve üzerindeki rakamlar tekrar karşımızda olabilir." dedi.

10.000 TL'LİK REKOR KIRILACAK MI?

Yıllık öngörülerinde bir değişiklik yapmadığını vurgulayan Memiş, "Ben yine 5.880 - 6.000 dolar seviyesi ons altın tarafında, 10.000 TL seviyesi gram altında yine hedef noktasında olacaktır" ifadelerini kullandı.