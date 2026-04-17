BIST 14.496
DOLAR 44,85
EURO 53,09
ALTIN 7.036,66
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Tunceli'de Gülistan Doku'nun ablası ve annesi konuştu

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Abone ol

Tunceli Adliyesi önünde bir araya gelen katılımcılar, ellerinde pankart ve dövizler taşıyıp slogan attı. Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, burada yaptığı konuşmada, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti. Çok zorlu bir mücadele verdiklerini ifade eden Doku, "Çok acı çektik, çok travmalara maruz kaldık. Yedi yıl boyunca adalet aramak gerçekten çok zordu. Umudumuzun tam bittiği artık 'biz ne yapacağız' dediğimiz anda dosyamıza şu andaki Başsavcımız Ebru Cansu geldi. Ben Ebru Cansu'ya ailem ve ülkem adına ne kadar teşekkür etsem azdır. Çünkü bugün ben, annem hepimiz bu tabloyu görüyorsak onun insan üstü muazzam çalışmasıdır." dedi.

Tunceli'de Gülistan Doku'nun ablası ve annesi konuştu - Resim: 0

Anne Doku: Adalete güveniyorum

Doku, suçluların hak ettiği cezayı almasını ve Gülistan'ın bir mezar taşının olmasını talep ettiklerini kaydetti.

Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku da "Herkese çok teşekkür ediyorum, Allah bin kere razı olsun. Adalete ve devlete güveniyorum." ifadelerini kullandı

BU FOTO GALERİYE BAKIN
ÖNCEKİ HABERLER
