Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme tutuklu sayısı 2'ye yükseldi şüphelinin HTS kayıtları çıktı

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme tutuklu sayısı 2'ye yükseldi şüphelinin HTS kayıtları çıktı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden adliyeye sevk edilen eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı tutuklandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erdoğan Elaldı'nın savcılık sorgusu tamamlandı.

Elaldı, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gülistan Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok da bugün tutuklanmıştı.

Adliyeye sevk edilen Savaş G. ve Süleyman Ö'nün savcılıktaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Şüphelinin HTS kayıtları

Savcılığın Erdoğan Elaldı'nın tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, şunlar kaydedildi:

"Şüphelinin dosya arasında yer alan HTS kayıtları, daraltılmış baz bilgileri, diğer bilgi ve belgelere göre, her ne kadar şüpheli alınan savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmemiş ise de, maktülenin son sinyal baz bilgisinin bulunduğu yer olan Sarısaltuk Viyadüğü ve civarında, aynı zaman diliminde ve yaklaşık 1 saat süre ile şüpheliye ait cep telefonunun sinyal verdiği, akabinde yine daraltılmış baz bilgilerine göre Gülistan Doku'nun o dönem erkek arkadaşı olan şüpheli Zeinal A'nın ikameti ve civarında baz verdiği, sonrasında yine şüpheli Zeinal A'nın çalışmakta olduğu kafe civarından baz verdiği saatte Zeinal A'nın da aynı kafe civarından baz verdiği, şüpheli ile diğer şüpheli Şükrü E'nin maktülenin son sinyal verdiği saatten 5 dakika önce telefon görüşmesi gerçekleştirdiği anlaşılmıştır.

Şüphelinin Şükrü E. ile görüşme yaptığı saatten sonra baz verdiği bölgeden ayrılıncaya kadar başka hiç kimse ile görüşmesinin olmadığı, şüphelinin savunmasında tüm bu tespiti yapılan hususlar ile ilgili inkara dönük beyanlar dışında başkaca bir beyanının bulunmadığı, bu haliyle şüphelinin üzerine atılı 'kasten öldürme' eylemini gerçekleştirdiğine dair, mevcut deliller kapsamında kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı, şüphelinin üzerine atılı suçun Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 100/3 maddesinde sayılı katalog suçlardan olduğu ve bu haliyle tutuklama nedeninin var olduğu, soruşturmanın kısıtlı olarak yürütülmesi, delillerin toplanma aşamasında olması karşısında delillerin karartılma ya da yönlendirilme ihtimalinin bulunması hususları hep birlikte nazara alındığında, şüpheli hakkında adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağı, tutuklama tedbirinin ölçülü ve uygun olacağı anlaşılmakla, şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak 5271 sayılı CMK'nın 100. ve devamındaki maddeleri uyarınca tutuklanmasına, karar verilmesi kamu adına talep olunur."

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de 7 ülkeye büyükelçi atandı
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de 7 ülkeye büyükelçi atandı
Eski Virginia Vali Yardımcısı Fairfax, eşini öldürdükten sonra intihar etti
Eski Virginia Vali Yardımcısı Fairfax, eşini öldürdükten sonra intihar etti
İsrail'den ateşkes kararından dakikalar sonra Lübnan'a hava saldırısı
İsrail'den ateşkes kararından dakikalar sonra Lübnan'a hava saldırısı
Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'in yarı finaldeki rakibi belli oldu
Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'in yarı finaldeki rakibi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen takımlar belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen takımlar belli oldu
Fenerbahçe Beko son maçını kazandı rakibi belli oluyor
Fenerbahçe Beko son maçını kazandı rakibi belli oluyor
Gazze'de düğün hazırlığı için yola çıkan iki kardeş İsrail saldırısında öldü
Gazze'de düğün hazırlığı için yola çıkan iki kardeş İsrail saldırısında öldü
Papa'dan çok sert savaş çıkışı! 'Manipüle edenlere yazıklar olsun'
Papa'dan çok sert savaş çıkışı! 'Manipüle edenlere yazıklar olsun'
NATO'dan sürpriz Türkiye açıklaması! 'Sabırsızlanıyorum' deyip duyurdu
NATO'dan sürpriz Türkiye açıklaması! 'Sabırsızlanıyorum' deyip duyurdu
Şara'dan Türkiye açıklaması! 'Büyük fırsatlar mevcut'
Şara'dan Türkiye açıklaması! 'Büyük fırsatlar mevcut'
PFDK'dan Burak Yılmaz kararı! Ceza yağdı
PFDK'dan Burak Yılmaz kararı! Ceza yağdı
Rusya: ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki abluka girişimi yasa dışı
Rusya: ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki abluka girişimi yasa dışı