Gülistan Doku'nun sevgilisiyle olan mesajları ortaya çıktı! Zaman yok...
Tunceli’de 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku olayında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 6 yıl sonra yeniden açılan dosyada genç kadının erkek arkadaşı Zaynal Abakarov ile olan son mesajları ortaya çıktı. Mesajlarda Gülistan Doku'nun "Zaman yok artık bizim için" ifadeleri dikkat çekti.
Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yıllardır dile getirilen iddialar, savcılık dosyasına giren yeni bilgilerle tamamen farklı bir boyut kazandı. 2022 yılında aile avukatının ofisine bırakılan isimsiz not, 2025’te ortaya çıkan “Şubat” kod adlı gizli tanığın çarpıcı ifadeleri ve sonrasında yapılan teknik incelemeler, dosyayı sıradan bir kayıp vakası olmaktan çıkararak cinayet, cesedin gizlenmesi ve delil karartma şüphesi eksenine taşıdı.
BİR NOT, BİR TANIK
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturmasındaki en dikkat çekici kırılma, yıllar sonra art arda gelen iki gelişmeyle yaşandı. Bunlardan ilki, 2022 yılında ailenin avukatının ofisi önüne bırakılan ve daktilo ile yazıldığı değerlendirilen isimsiz not oldu. Notta, Gülistan Doku’nun dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile ilişkisinin bulunduğu bilgisi yer aldı. İkinci önemli gelişme ise 2025 yılında “Şubat” kod adıyla ifade veren gizli tanığın beyanlarıydı. Bu iki unsur, kayıp ihbarıyla başlayan soruşturmanın yönünü köklü biçimde değiştirdi.
ARAÇ HAREKETLERİ DOSYADA
İhbar notunun ardından dosyaya giren teknik veriler kapsamında, Mustafa Türkay Sonel’in kullandığı araca ait PTS kayıtları incelendi. Kayıtlarda aracın gece saatlerinde sosyal alanlardan uzak, dağlık ve ıssız bölgelerden geçtiği ve bu hareketliliğin dikkat çekici olduğu görüldü.
Ayrıca araçta Türkay Sonel’in yakın arkadaşı Umut Altaş’ın yolcu koltuğunda bulunduğu bazı kayıtlar yer alırken, bazı geçişlerde araçta yer almadığının görülmesi dikkatleri artırdı. Dosyada yer alan bu hareketliliğin sıradan bir gece trafiğiyle açıklanamayacağı değerlendirildi. Altaş’ın aile bireylerinin gözaltına alındığı, uzun süredir ABD’den dönmeyen Altaş hakkında ise yakalama ve kırmızı bülten sürecinin başlatıldığı öğrenildi.