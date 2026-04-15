Gülistan Doku'nun sevgilisiyle olan mesajları ortaya çıktı! Zaman yok...

BİR NOT, BİR TANIK

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturmasındaki en dikkat çekici kırılma, yıllar sonra art arda gelen iki gelişmeyle yaşandı. Bunlardan ilki, 2022 yılında ailenin avukatının ofisi önüne bırakılan ve daktilo ile yazıldığı değerlendirilen isimsiz not oldu. Notta, Gülistan Doku’nun dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile ilişkisinin bulunduğu bilgisi yer aldı. İkinci önemli gelişme ise 2025 yılında “Şubat” kod adıyla ifade veren gizli tanığın beyanlarıydı. Bu iki unsur, kayıp ihbarıyla başlayan soruşturmanın yönünü köklü biçimde değiştirdi.