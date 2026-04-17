Kahramanmaraş canisinin arkadaşı itiraf etti! Çok eşli ilişkimiz vardı
Kahramanmaraş'taki bir okulda katliam yapan İsa Aras Mersinli'yle ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Caninin Arjantin'deki arkadaşı şok itiraflarda bulundu. Aras ile çok eşli bir ilişkileri olduklarını belirten kişi, "Ona defalarca kez 'Lütfen yapma, buna değmez' dedik" ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
9'u öğrenci 10 kişiyi acımasızca katleden 8'inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin eğitim gördüğü okulda yaptığı silahlı saldırı tüm Türkiye'yi derinden sarstı.
İNCEL, LGBT, ŞİDDET TEMALI OYUNLAR...
Katil İsa Aras Mersinli'nin saldırıyı neden yaptığına dair yapılan araştırmalarda çok çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Mersinli'nin internet üzerinden İncel, LGBT ve şiddet temalı oyun gruplarında sıkça vakit geçirdiği belirlendi.
ARJANTİN'DEKİ ARKADAŞI KONUŞTU
WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD'de okul katliamı gerçekleştiren Elliot Rodger'a ait bir fotoğraf kullanan İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki bir arkadaşı ortaya çıktı.
"ÇOK EŞLİ İLİŞKİMİZ VARDI"
İsa Aras Mersinli'nin arkadaşından şok itiraflar geldi. Katil İsa Aras ile çok eşli bir ilişkileri olduklarını kaydeden arkadaşı şunları söyledi:
"Aras (Konata), sürekli 'Okul saldırısı yapacağım, haha' derdi. Biz de 'Arkadaşlar gülümseyin, yakında bir belgeselde olacağız' gibi şakalar yapardık. Bazı ekran görüntüleri de var, onları nasıl eklerim bilmiyorum ama deneyeceğim.