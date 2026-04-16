PFDK'dan Burak Yılmaz kararı! Ceza yağdı

PFDK, Burak Yılmaz'a toplam 1 milyon 160 bin lira para cezası ile yaklaşık 2.5 ay sahalardan men kararı verdi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıklamıştı..

Yılmaz, istifa sırasında yaptığı açıklamaları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 4 ayrı madde ihlali nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı.

BURAK YILMAZ'A CEZA YAĞDI

Gaziantep FK'dan istifa eden Burak Yılmaz, TFF ile ilgili yaptığı olay açıklamaları nedeniyle PFDK tarafından adeta cezaya boğuldu.

TOPLAMDA 1 MİLYON 160 BİN LİRA PARA CEZASI İLE 2,5 AY SAHADAN MEN

İşte o cezalar şöyle sıralandı;

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. teknik sorumlusu BURAK YILMAZ’ın, 13.04.2026 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, müsabaka görevlilerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 160.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. teknik sorumlusu BURAK YILMAZ’ın, müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları ve TFF yöneticilerinin, müsabaka görevlilerinin ve kurul üyelerinin Kişilik Haklarına Yönelik Saldırısı nedeniyle FDT’nin 38/1-c, 41/1-c ve 10/2. maddeleri uyarınca 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 1.000 .000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)"