Şara'dan Türkiye açıklaması! 'Büyük fırsatlar mevcut'

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: “Suriye-Türkiye ortaklığı, bölge ve tüm dünya güvenliğinin geleceği için, üzerine pek çok şey inşa edilebilecek bir temeldir”

AA’ya konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara, “Suriye-Türkiye ortaklığı, bölge güvenliğinin ve aynı zamanda tüm dünyanın geleceği için, üzerine pek çok şey inşa edilebilecek bir temel. Doğu ile Batı arasında bir köprü olan Türkiye ile Suriye arasında bölgesel bağlantısallık açısından büyük fırsatlar mevcut." dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, “Şu anda İdlib'de endüstriyel iş birliğini kolaylaştırmak için Suriye ve Türkiye arasında bir serbest ticaret bölgesi üzerinde çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Antalya Diplomasi Forumu

“Türkiye bu tür etkinliklerle hem bölge hem de dünya istikrarına katkı sunuyor.” diyen Şara, “Türkiye artık bölgede ve dünyada gerçekten büyük bir role sahip. Türk şirketleri Suriye'nin altyapısının yeniden inşasında yer alıyor.” şeklinde konuştu.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dört Deniz Projesi, bölgesel entegrasyon ve yolların yeniden bağlanmasıdır. Şu anda dünyanın en önemli arayışı, tedarik zincirleri ve enerji kaynakları için güvenliktir.

Suriye'nin istikrara ihtiyacı var. İsrail ise Suriye'ye çok vahşice saldırılar başlattı.

Ukrayna ile Suriye arasındaki ana girişim, temel ürün ve gıda maddelerinin ihracatı için Suriye limanları üzerinden bir zemin oluşturmak."