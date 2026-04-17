Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'in yarı finaldeki rakibi belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde Shakhtar Donetsk, Strasbourg, Rayo Vallecano ve Crystal Palace yarı finale yükseldi. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'in yarı finaldeki rakibi Crystal Palace oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda çeyrek final mücadelesi 4 rövanş maçıyla sona erdi.
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, ilk maçta 3-0 yendiği Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalarak tur atladı.
Organizasyonun yarı finalinde, Shakhtar Donetsk-Crystal Palace ve Rayo Vallecano-Strasbourg karşılaşmaları yapılacak.
Çeyrek final rövanş maçlarının sonuçları şöyle:
AZ Alkmaar (Hollanda)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-2 (0-3)
AEK (Yunanistan)-Rayo Vallecano (İspanya): 3-1 (0-3)
Fiorentina (İtalya)-Crystal Palace (İngiltere): 2-1 (0-3)
Strasbourg (Fransa)-Mainz (Almanya): 4-0 (0-2)