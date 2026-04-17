BIST 14.201
DOLAR 44,85
EURO 52,89
ALTIN 6.921,50
HABER /  SPOR

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'in yarı finaldeki rakibi belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde Shakhtar Donetsk, Strasbourg, Rayo Vallecano ve Crystal Palace yarı finale yükseldi. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'in yarı finaldeki rakibi Crystal Palace oldu.

Abone ol

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda çeyrek final mücadelesi 4 rövanş maçıyla sona erdi.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, ilk maçta 3-0 yendiği Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalarak tur atladı.

Organizasyonun yarı finalinde, Shakhtar Donetsk-Crystal Palace ve Rayo Vallecano-Strasbourg karşılaşmaları yapılacak.

Çeyrek final rövanş maçlarının sonuçları şöyle:

AZ Alkmaar (Hollanda)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-2 (0-3)

AEK (Yunanistan)-Rayo Vallecano (İspanya): 3-1 (0-3)

Fiorentina (İtalya)-Crystal Palace (İngiltere): 2-1 (0-3)

Strasbourg (Fransa)-Mainz (Almanya): 4-0 (0-2)

ÖNCEKİ HABERLER
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen takımlar belli oldu
