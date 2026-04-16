BIST 14.201
DOLAR 44,76
EURO 52,82
ALTIN 6.889,63
HABER /  SPOR

Lionel Messi, 75 yıllık tarihi kulübü satın aldı

Inter Miami'de forma giyen Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi'nin UE Cornella'yı satın aldığı iddia edildi.

Abone ol

Lionel Messi, İspanya 3. Ligi takımlarından UE Cornella'yı satın aldı.

Kulübün açıklamasında, "Bu hamle, Messi'nin Barcelona ile olan yakın bağlarını ve Katalonya'da sporun ve yerel yeteneklerin geliştirilmesine olan bağlılığını güçlendiriyor; bu bağlantı, FC Barcelona'daki yıllarına dayanıyor ve o zamandan beri sürdürülüyor." denildi.

Açıklamada, kulüp tarihinde yeni bir dönemin başladığı belirtilirken bu sürecin hem sportif hem de kurumsal büyümeyi teşvik etmeyi, temelleri güçlendirmeyi ve yeteneklere yatırım yapmayı amaçladığı vurgulandı.

1951 yılında kurulan ve İspanya'nın alt liglerinde mücadele eden Cornella de Llobregat şehrinin futbol takımı, Jordi Alba'yı dünya futboluna kazandırmıştı.

