Merkez Bankası rezervleri 170,9 milyar dolara çıktı

Merkez Bankası toplam rezervleri, 10 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 9 milyar 270 milyon dolarlık keskin bir yükseliş kaydederek 170 milyar 915 milyon dolara ulaştı. Hem brüt döviz stokunda hem de altın rezervlerinde görülen bu artış, Türkiye’nin dış şoklara karşı finansal savunma hattını güçlendirdi.

Ekonomi yönetiminin rezerv biriktirme stratejisi ve küresel piyasalardaki değerlemelerin etkisiyle TCMB’nin bilançosu son haftaların en güçlü büyümesini sergiledi. Banka tarafından yayımlanan haftalık verilere göre, toplam rezervler geçtiğimiz haftaya kıyasla kayda değer bir artışla güven tazeledi.

DÖVİZ REZERVLERİNDE GÜÇLÜ TOPARLANMA

Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri, bir haftalık periyotta 5 milyar 650 milyon dolarlık bir genişleme yaşadı. 3 Nisan haftasında 58 milyar 417 milyon dolar seviyesinde seyreden döviz stoku, 10 Nisan itibarıyla 64 milyar 67 milyon dolara yükseldi. Bu artışta, döviz piyasasındaki likidite yönetimi ve ihracatçıların döviz devirlerinin etkisi olduğu değerlendiriliyor.

ALTIN REZERVLERİ 106 MİLYAR DOLARI AŞTI

Küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki değer kazancı ve bankanın portföy tercihlerine bağlı olarak altın rezervlerinde de rekor seviyeler görüldü:

Önceki Seviye: 103 milyar 229 milyon dolar.

Güncel Seviye: 106 milyar 847 milyon dolar.

Artış Miktarı: 3 milyar 618 milyon dolar.

TOPLAM REZERV GRAFİĞİ YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Döviz ve altın kalemlerindeki bu paralel büyüme, toplam rezerv rakamına doğrudan yansıdı. 3 Nisan haftasını 161 milyar 645 milyon dolarla kapatan TCMB, 10 Nisan haftası itibarıyla toplam rezervlerini 170 milyar 915 milyon dolara çıkartarak finansal istikrar açısından kritik bir tampon bölge oluşturdu.



TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler

26.01.202448.00789.154137.161

23.02.202449.27182.479131.750

29.03.202454.37868.748123.126

26.04.202459.11364.967124.080

31.05.202459.74083.909143.648

28.06.202458.07784.833142.910

19.07.202459.21494.695153.910

29.08.202460.04389.329149.373

27.09.202463.56693.824157.390

25.10.202465.89493.504159.398

1.11.202466.61493.005159.619

13.12.202465.30798.175163.482

24.01.202568.23299.328167.560

14.02.202572.475100.677173.152



21.03.202574.78588.328163.114

04.04.202576.42277.838154.261

30.05.202583.16470.026153.190

13.06.202586.54372.744159.289

25.07.202585.22386.625171.848

29.08.202587.32691.031178.357

05.09.202590.93189.176180.107

17.10.2025111.16987.273198.442

14.11.2025107.38980.043187.432

26.12.2025116.89476.978193.872

30.01.2026133.75384.405218.158

13.02.2026132.19979.586211.784

06.03.2026134.70762.770197.478

19.03.2026116.16661.292177.458

27.03.2026100.04955.290155.339

03.04.2026103.22958.417161.645

10.04.2026106.84764.067170.915



