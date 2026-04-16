Merkez Bankası rezervleri 170,9 milyar dolara çıktı

Merkez Bankası toplam rezervleri, 10 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 9 milyar 270 milyon dolarlık keskin bir yükseliş kaydederek 170 milyar 915 milyon dolara ulaştı. Hem brüt döviz stokunda hem de altın rezervlerinde görülen bu artış, Türkiye'nin dış şoklara karşı finansal savunma hattını güçlendirdi.
Ekonomi yönetiminin rezerv biriktirme stratejisi ve küresel piyasalardaki değerlemelerin etkisiyle TCMB’nin bilançosu son haftaların en güçlü büyümesini sergiledi. Banka tarafından yayımlanan haftalık verilere göre, toplam rezervler geçtiğimiz haftaya kıyasla kayda değer bir artışla güven tazeledi.
DÖVİZ REZERVLERİNDE GÜÇLÜ TOPARLANMA
Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri, bir haftalık periyotta 5 milyar 650 milyon dolarlık bir genişleme yaşadı. 3 Nisan haftasında 58 milyar 417 milyon dolar seviyesinde seyreden döviz stoku, 10 Nisan itibarıyla 64 milyar 67 milyon dolara yükseldi. Bu artışta, döviz piyasasındaki likidite yönetimi ve ihracatçıların döviz devirlerinin etkisi olduğu değerlendiriliyor.
ALTIN REZERVLERİ 106 MİLYAR DOLARI AŞTI
Küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki değer kazancı ve bankanın portföy tercihlerine bağlı olarak altın rezervlerinde de rekor seviyeler görüldü:
Önceki Seviye: 103 milyar 229 milyon dolar.
Güncel Seviye: 106 milyar 847 milyon dolar.
Artış Miktarı: 3 milyar 618 milyon dolar.
TOPLAM REZERV GRAFİĞİ YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR
Döviz ve altın kalemlerindeki bu paralel büyüme, toplam rezerv rakamına doğrudan yansıdı. 3 Nisan haftasını 161 milyar 645 milyon dolarla kapatan TCMB, 10 Nisan haftası itibarıyla toplam rezervlerini 170 milyar 915 milyon dolara çıkartarak finansal istikrar açısından kritik bir tampon bölge oluşturdu.
TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
1.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
21.03.202574.78588.328163.114
04.04.202576.42277.838154.261
30.05.202583.16470.026153.190
13.06.202586.54372.744159.289
25.07.202585.22386.625171.848
29.08.202587.32691.031178.357
05.09.202590.93189.176180.107
17.10.2025111.16987.273198.442
14.11.2025107.38980.043187.432
26.12.2025116.89476.978193.872
30.01.2026133.75384.405218.158
13.02.2026132.19979.586211.784
06.03.2026134.70762.770197.478
19.03.2026116.16661.292177.458
27.03.2026100.04955.290155.339
03.04.2026103.22958.417161.645
10.04.2026106.84764.067170.915
