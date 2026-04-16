Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nden haftanın ilk 11'ine seçildi

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Bayern Münih karşısında sergilediği 2 gollü performansın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları heyecanı devam etti. Bayern Münih, deplasmanda 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında kendi sahasında Real Madrid'i ağırladı.

İlk maçı 2-1 kazanan Bayern Münih, bu maçı da 4-3 kazandı ve toplamda 6-4'lük skorla adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

ATTIĞI GOLLERLE GECENİN YILDIZI OLDU

 Karşılaşmaya ise milli yıldızımız Arda Güler damga vurdu...

Manuel Neuer'in hatalı pasında topu önünde bulan Arda Güler, yaklaşık 30 metreden topu tek vuruşla ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Real Madrid'in 29. dakikada ceza sahası dışında kazandığı serbest vuruşta bu kez de topun başına geçen Güler, muhteşem bir vuruşla Manuel Neuer'i bir kez daha mağlup ederek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

HAFTANIN İLK 11'İNE SEÇİLDİ 

Maçta kaydettiği 2 golle yıldızlaşan Arda Güler, haftanın 11'ine girmeyi başardı. 

Yıldız futbolcu, dünya çapında isimlerler yan yana yer aldı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Trump duyurdu: Lübnan ile İsrail arasında 10 günlük ateşkes
Trump duyurdu: Lübnan ile İsrail arasında 10 günlük ateşkes
Çin’den Orta Doğu için 4 maddelik barış planı! Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den kritik mesaj
Çin’den Orta Doğu için 4 maddelik barış planı! Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den kritik mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa ülkelerine Kıbrıs uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa ülkelerine Kıbrıs uyarısı
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan Gökhan Ertok tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan Gökhan Ertok tutuklandı
Onyekuru'yu Galatasaray maçı için mi kadro dışı bıraktı? Volkan Demirel'den net açıklama
Onyekuru'yu Galatasaray maçı için mi kadro dışı bıraktı? Volkan Demirel'den net açıklama
Trafik ışıklarında mendil satan kadının feci ölümü
Trafik ışıklarında mendil satan kadının feci ölümü
İsrail'in Lübnan'a saldırılarını başlatmasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 196'ya çıktı
İsrail'in Lübnan'a saldırılarını başlatmasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 196'ya çıktı
Papa 14. Leo: "Dünya, bir avuç zorba tarafından harap ediliyor"
Papa 14. Leo: "Dünya, bir avuç zorba tarafından harap ediliyor"
Merkez Bankası rezervleri 170,9 milyar dolara çıktı
Merkez Bankası rezervleri 170,9 milyar dolara çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü
KKM hesapları 1,50 trilyon TL’ye geriledi
KKM hesapları 1,50 trilyon TL’ye geriledi
"Okula silahla gideceği" mesajını paylaşan 2 öğrenci gözaltına alındı
"Okula silahla gideceği" mesajını paylaşan 2 öğrenci gözaltına alındı