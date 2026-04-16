Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nden haftanın ilk 11'ine seçildi

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Bayern Münih karşısında sergilediği 2 gollü performansın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları heyecanı devam etti. Bayern Münih, deplasmanda 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında kendi sahasında Real Madrid'i ağırladı.

İlk maçı 2-1 kazanan Bayern Münih, bu maçı da 4-3 kazandı ve toplamda 6-4'lük skorla adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

ATTIĞI GOLLERLE GECENİN YILDIZI OLDU

Karşılaşmaya ise milli yıldızımız Arda Güler damga vurdu...

Manuel Neuer'in hatalı pasında topu önünde bulan Arda Güler, yaklaşık 30 metreden topu tek vuruşla ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Real Madrid'in 29. dakikada ceza sahası dışında kazandığı serbest vuruşta bu kez de topun başına geçen Güler, muhteşem bir vuruşla Manuel Neuer'i bir kez daha mağlup ederek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

HAFTANIN İLK 11'İNE SEÇİLDİ

Maçta kaydettiği 2 golle yıldızlaşan Arda Güler, haftanın 11'ine girmeyi başardı.

Yıldız futbolcu, dünya çapında isimlerler yan yana yer aldı.