Onyekuru'yu Galatasaray maçı için mi kadro dışı bıraktı? Volkan Demirel'den net açıklama

Gençlerbirliği teknik direktörü Volkan Demirel, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Demirel, Henry Onyekuru'yu neden kadro dışı bıraktığını da duyurdu.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Henry Onyekuru'nun Galatasaray maçı için kadro dışı bırakıldığı iddiaları hakkında konuştu. Genç teknik adam, bu kararı alma nedeninin oyuncunun performansından memnun olmaması olduğunu dile getirdi.

İşte Volkan Demirel'in konuyla ilgili sözleri:

"Profesyonel bir futbolcuyu bu şekilde kadro dışı bırakamazsınız. Onyekuru'nun performansından memnun değiliz. İnisiyatif benle alakalı. Oynatırım ve ya oynatmam... Farklı şekilde lanse edilmesi, kulübümüze ve takımımıza zarar verir."

'BEN ONU BAŞIMDA TAŞIRIM'

"Onyekuru, bizim oyuncumuz. Bir sene daha sözleşmesi var. Oynattığım maçta iyi performans aldım ve Başakşehir maçında sahaya sürdüm. O maçta istediğim gibi performans alamadım, sonraki raporlamamda başka bir şey düşündüğümü söyledim ama iş başka yere gitti. İstediğimiz performansa gelirse ben onu başımda taşırım. Bizim futbolcumuz ve sözleşmesi var. Tüm inisiyatif bana ait."

'GALATASARAY'A KİŞİSEL HAZIRLIĞIM VAR'

"Şampiyonluk yarışı benim ilgilendiğim bir konu değil. Benim düşüncem sadece Gençlerbirliği'nin durumu. Galatasaray'a saygı duyuyoruz. Bu ligin lideri. Rakipten bağımsız olarak hazırlanıyoruz. Biz kendimize bakıyoruz. Puanlara ihtiyacımız var. Beşinci maçımı oynadım ama iyi takımlara karşı oynadık. Beş maça baktığımda Konyaspor sadece direkt rakibimdi ama orada da kornerden gol yedik ve mağlup olduk. Kocaelispor, Karagümrük ve Kasımpaşa maçları bizim için hedef. Galatasaray maçını kazanırsak bizim için çok ekstra olur. Victor Osimhen üzerinden değil, genel olarak Galatasaray'a çalıştık. Düşüncemizi, hazırlığımızı sahaya yansıtırsak.... Daha önce bunu Galatasaray'a karşı yaptığımı düşünüyorum ama skor alamadık. Galatasaray'a kişisel olarak hazırlık tabii ki var ama takım olarak bütüne bakıyoruz."

'TAZMİNATIM YOK'

"Elimden geldiği kadar Gençlerbirliği'ni ligde tutmak için elimden geleni yapacağım. Tazminatım yok. Sezon sonuna kadar buradayım. Tazminatımın olduğunu söyleyen abiler gelsinler, bana da sözleşmemi göstersinler. Benim bilmediğim bir şey yazıyorsa, kendileri uyduruyor! Gençlerbirliği'ni sevdiğim için buraya geldim. Ne tazminatım var, ne yüksek bir ücretim. O söyleyenlere selam söylüyorum... Eski yönetici ağabeylerimizmiş o söyleyenler... Bu takımın başına bir şey gelirse, sorumluluk bende! Gelmezse, söylediklerini ben üstleniyorum ve herkesten Allah razı olsun!"