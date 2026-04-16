Çin’den Orta Doğu için 4 maddelik barış planı! Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den kritik mesaj

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Orta Doğu ve Körfez’de barış ve istikrarın sağlanması için 4 maddelik yol haritasını açıkladı. Çin, bölgede aktif rol almaya hazır olduğunu duyurdu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 14 Nisan sabahı Pekin’deki Büyük Halk Salonu’nda Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Halid bin Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi. Görüşmede Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki son gelişmeler ele alındı.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Şi, Çin’in barışı teşvik eden ve diyalogu önceleyen tutumunu yineleyerek, bölgede yapıcı rol oynamaya hazır olduklarını vurguladı.

“Barış için 4 temel ilke”

Şi Cinping, Orta Doğu’da kalıcı barış ve istikrar için dört kritik öneri sundu:

1. Barış içinde birlikte yaşama vurgusu

Körfez ülkelerinin birbirinden ayrılamayacak komşular olduğuna dikkat çeken Şi, ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak bir güvenlik yapısının oluşturulması gerektiğini belirtti.

2. Egemenlik ilkesi ön planda

Tüm ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini ifade eden Çin lideri, özellikle gelişmekte olan ülkeler için bu ilkenin hayati olduğunu söyledi. Bölge ülkelerinin güvenliği ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladı.

3. Uluslararası hukuka bağlılık çağrısı

Şi, uluslararası hukukun seçici şekilde uygulanmasına karşı çıkarak, “güçlünün hukuku” anlayışına dönüşün engellenmesi gerektiğini dile getirdi. Birleşmiş Milletler merkezli sistemin korunmasının önemine dikkat çekti.

4. Güvenlik ve kalkınma dengesi

Güvenliğin kalkınmanın ön şartı olduğunu belirten Şi, kalkınmanın da güvenliği güçlendirdiğini ifade etti. Çin’in, modernleşme sürecindeki fırsatları Körfez ülkeleriyle paylaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Çin’den net mesaj: “Yapıcı rol üstleniriz”

Şi Cinping’in açıklamaları, Çin’in Orta Doğu’da daha aktif ve dengeleyici bir rol üstlenmek istediğinin güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Çin, bölgedeki barış sürecine katkı sunma konusunda kararlı duruşunu bir kez daha ortaya koydu.