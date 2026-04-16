Okul saldırılarına ilişkin yanıltıcı paylaşımlarda bulunan 127 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin, halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan 127 kişinin gözaltına alındığını, 1115 internet adresine erişim engeli getirildiğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerimizde meydana gelen okul saldırıları neticesinde yürütülen faaliyetler kapsamında, 1115 internet adresine erişim engeli getirilmiştir. Halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan 174 şahıs tespit edilmiş, 127 şahıs yakalanmıştır. Şüpheliler hakkında adli işlemler devam etmektedir. Provokatif nitelik taşıyan, halkı yanıltmaya ve milletimizin huzurunu bozmayı hedef alan paylaşımlara ve faaliyetlere yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir."

ÖNCEKİ HABERLER
Kartal'da kadın cinayeti! Katil zanlısı Kocaeli'de yakalandı
Kartal'da kadın cinayeti! Katil zanlısı Kocaeli'de yakalandı
İngiltere'deki bir araştırmaya göre X, 13 yaşındaki çocuklara cinsel içerikli paylaşımlar öneriyor
İngiltere'deki bir araştırmaya göre X, 13 yaşındaki çocuklara cinsel içerikli paylaşımlar öneriyor
Antalya'da korkunç kaza: Tırın altında kalan kadın hayatını kaybetti
Antalya'da korkunç kaza: Tırın altında kalan kadın hayatını kaybetti
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in saldırıları nedeniyle Netanyahu ile görüşmeyi reddetti
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in saldırıları nedeniyle Netanyahu ile görüşmeyi reddetti
Hegseth İran'a tehditler savurdu: Altyapıya, elektriğe ve enerjiye bombalar yağacak
Hegseth İran'a tehditler savurdu: Altyapıya, elektriğe ve enerjiye bombalar yağacak
Yalova'da barınakta köpek ölümleri iddiası üzerine soruşturma başlatıldı
Yalova'da barınakta köpek ölümleri iddiası üzerine soruşturma başlatıldı
Galatasaray ile anılıyordu, ayrılık açıklaması yaptı! Bernardo Silva, Manchester City'ye veda edecek
Galatasaray ile anılıyordu, ayrılık açıklaması yaptı! Bernardo Silva, Manchester City'ye veda edecek
Rasim Ozan Kütahyalı'nın iddiası Fatih Altaylı'yı çıldırttı: B*kunu çıkardınız hoşt
Rasim Ozan Kütahyalı'nın iddiası Fatih Altaylı'yı çıldırttı: B*kunu çıkardınız hoşt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Meclis Başkanı Thanh Man'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Meclis Başkanı Thanh Man'ı kabul etti
Okuldaki saldırıda can kaybının artmasını onlar önlemiş
Okuldaki saldırıda can kaybının artmasını onlar önlemiş
RTÜK'ten iki TV kanalına ceza! Ayrımcılık ve şiddet...
RTÜK'ten iki TV kanalına ceza! Ayrımcılık ve şiddet...
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, YPG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin ile görüştü
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, YPG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin ile görüştü