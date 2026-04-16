Trump duyurdu: Lübnan ile İsrail arasında 10 günlük ateşkes

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasında 10 günlük bir ateşkes konusunda anlaşma sağlandığını duyururken kalıcı barışın sağlanması için Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Rubio'yu görevlendirdiğini söyledi.

ABD ile İran arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının ilk gününde İsrail tarafından Lübnan'a saldırı başlatıldı. 

Saldırılarda, binlerce kişi hayatını kaybederken bu durum ABD ile İran arasında yeni bir anlaşmazlığa neden oldu. 

DONALD TRUMP'TAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Öte yandan bugün İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmalara ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Söz konusu açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi.  

10 GÜNLÜK ATEŞKES İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI

Trump, İsrail ile Lübnan arasında 10 günlük bir ateşkes konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Ateşkesin bu gece saat 00.00 itibariyle başlayacağı belirtildi. 

"İKİ ÜLKE LİDERİYLE DE GÖRÜŞTÜM"

ABD Başkanı açıklamasında "Az önce Lübnan'ın Saygıdeğer Başkanı Joseph Aoun ve İsrail Başbakanı Bibi Netanyahu ile mükemmel görüşmeler yaptım.

Bu iki Lider, ülkeleri arasında barışı sağlamak için, saat 17.00'de Doğu Standart Saati'nde resmi olarak 10 Günlük ateşkesi başlatmayı kabul ettiler." dedi. 

"DÜNYA ÇAPINDA 9'UNCU SAVAŞI ÇÖZDÜM"

Bunun yeterli olmadığını ifade eden Başkan Trump, "Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Rubio'yu, Genelkurmay Başkanı Dan Razin' Caine ile birlikte, İsrail ve Lübnan ile çalışarak Kalıcı bir BARIŞ elde etmekle görevlendirdim.

Dünya çapında 9 Savaşı çözmek benim için şeref oldu ve bu 10'uncu olacak, hadi, bunu yapalım" ifadelerini kullandı. 

1993'DEN BERİ İLK DOĞRUDAN TEMAS 

İsrail ile Lübnan arasında 1993 yılından bu yana gerçekleştirilen ilk üst düzey doğrudan müzakereler, Washington’da başlamıştı. 

Kritik görüşmeye, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ev sahipliği yapmıştı. 

CAN KAYBI 2 BİNİ AŞTI

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 196'ya, yaralı sayısı ise 7 bin 185'e çıktı. Hayatını kaybedenlerin 172'si çocuk, 260'ının kadın olduğu belirtildi.

İsrail saldırılarında 93 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, yaralananların sayısının da 225'e çıktığı aktarıldı.

NETANYAHU İŞGAL EDİLEN TOPRAKLARA GİTMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2 Mart'tan bu yana yoğun saldırı altında tuttukları Lübnan topraklarına geçerek, burada işgal kuvvetleri ile birlikte bir video paylaşmıştı. Netanyahu'ya bazı aşırı sağcı bakanların eşlik ettiği görülmüştü. 

Çin’den Orta Doğu için 4 maddelik barış planı! Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den kritik mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa ülkelerine Kıbrıs uyarısı
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan Gökhan Ertok tutuklandı
Onyekuru'yu Galatasaray maçı için mi kadro dışı bıraktı? Volkan Demirel'den net açıklama
Trafik ışıklarında mendil satan kadının feci ölümü
İsrail'in Lübnan'a saldırılarını başlatmasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 196'ya çıktı
Papa 14. Leo: "Dünya, bir avuç zorba tarafından harap ediliyor"
Merkez Bankası rezervleri 170,9 milyar dolara çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü
KKM hesapları 1,50 trilyon TL’ye geriledi
"Okula silahla gideceği" mesajını paylaşan 2 öğrenci gözaltına alındı
Okul saldırılarına ilişkin yanıltıcı paylaşımlarda bulunan 127 kişi gözaltına alındı
