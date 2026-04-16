Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in saldırıları nedeniyle Netanyahu ile görüşmeyi reddetti

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmeyi reddettiği bildirildi.

Lübnanlı bir kaynak, İsrail merkezli Haaretz gazetesine yaptığı açıklamada, Avn’ın, İsrail'in saldırıları devam ederken ve görüşmenin kapsamı belirsizliğini korurken, devlet başkanlarının doğrudan bir görüşme gerçekleştirmesine yönelik Lübnan'daki yaygın muhalefetin farkında olduğunu dile getirdi.

Avn'ın Netanyahu ile görüşmesinin Lübnan'daki iç siyaseti karmaşık hale getireceğini vurgulayan kaynak, Avn'ın, başta İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmaması olmak üzere çeşitli nedenlerle Netanyahu ile görüşmeyi reddettiğini kaydetti.

Kaynak, Avn'ın görüşmeyi reddetmesinin bir diğer sebebinin, görüşmeye dair sızıntıların ortaya çıkması ve İsrailli bakanların bu görüşmeyi doğrulaması olduğunu ifade etti ve şunları aktardı:

"İsrail'de gerek büyükelçi tarafından iki gün önce, gerekse bu sabah görüşmeye ilişkin yapılan 'spekülasyon' sadece hayal kırıklığını artırdı. Eğer böyle bir görüşme gerçekleşir ve kamuoyuna duyurulursa, Cumhurbaşkanı Avn'ın Lübnan halkına bunu açıklaması gerekir. Netanyahu ve Trump bu görüşmeyi halkla ilişkiler amaçlı istiyorlar. Avn, halen saldırı altında olan, çok şiddetli iç kutuplaşma yaşayan bir ülkenin cumhurbaşkanıdır ve hiçbir geleceği veya sonucu olmayan bir sürecin parçası olamaz."

İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn arasında bir görüşme olacağını söylemişti.

AA'ya konuşan Lübnanlı 2 resmi kaynak ise Avn ile Netanyahu arasında planlanan bir telefon görüşmesi olacağına ilişkin şu ana kadar herhangi bir bilgilerinin olmadığını kaydetmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Hegseth İran'a tehditler savurdu: Altyapıya, elektriğe ve enerjiye bombalar yağacak
Hegseth İran'a tehditler savurdu: Altyapıya, elektriğe ve enerjiye bombalar yağacak
Yalova'da barınakta köpek ölümleri iddiası üzerine soruşturma başlatıldı
Yalova'da barınakta köpek ölümleri iddiası üzerine soruşturma başlatıldı
Galatasaray ile anılıyordu, ayrılık açıklaması yaptı! Bernardo Silva, Manchester City'ye veda edecek
Galatasaray ile anılıyordu, ayrılık açıklaması yaptı! Bernardo Silva, Manchester City'ye veda edecek
Rasim Ozan Kütahyalı'nın iddiası Fatih Altaylı'yı çıldırttı: B*kunu çıkardınız hoşt
Rasim Ozan Kütahyalı'nın iddiası Fatih Altaylı'yı çıldırttı: B*kunu çıkardınız hoşt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Meclis Başkanı Thanh Man'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Meclis Başkanı Thanh Man'ı kabul etti
Okuldaki saldırıda can kaybının artmasını onlar önlemiş
Okuldaki saldırıda can kaybının artmasını onlar önlemiş
RTÜK'ten iki TV kanalına ceza! Ayrımcılık ve şiddet...
RTÜK'ten iki TV kanalına ceza! Ayrımcılık ve şiddet...
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, YPG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin ile görüştü
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, YPG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin ile görüştü
Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme
Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme
Anadolu Isuzu, BUS2BUS 2026’da Yeni Nesil Novociti Volt’u Tanıttı
Anadolu Isuzu, BUS2BUS 2026’da Yeni Nesil Novociti Volt’u Tanıttı
MHP Eskişehir İl Teşkilatı feshedildi
MHP Eskişehir İl Teşkilatı feshedildi
Saldırıda hayatını kaybeden Furkan Sancak Balal'ı dershanedeki öğretmeni anlattı
Saldırıda hayatını kaybeden Furkan Sancak Balal'ı dershanedeki öğretmeni anlattı