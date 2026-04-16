Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa ülkelerine Kıbrıs uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’daki savaş bahanesiyle bazı Avrupa ülkelerinden Ada'ya gönderilen askeri unsurların kalıcı olmaması gerektiğini ifade etti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya mevkidaşı Siljanovska-Davkova ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir görüşme gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin bir açıklama yapıldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir görüşme gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye ile Kuzey Makedonya ikili ilişkilerini ve bölgesel konuları değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Makedonya arasındaki tarihî, beşerî ve kültürel bağlara dayanan ilişkileri ticaret, savunma sanayii, enerji başta olmak üzere her alanda ilerletmekte kararlı olduğumuzu ifade etti. Cumhurbaşkanımız, 7-8 Temmuz’da Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesinde, müttefikler arasında savunma sanayiinde ortak üretim dahil, yeni fırsatların değerlendirilmesi için önemli kararlar alınacağına inandığını belirtti. Cumhurbaşkanımıza görüşmede, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Zafer Çubukcu ve Sabri Demir eşlik etti."

"İŞBİRLİĞİNİ DERİNLEŞTİRMEYE KARARLIYIZ"

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova, ülkesiyle Türkiye arasındaki ilişkilerin dostluk, dayanışma ve sarsılmaz destek temelinde büyümeye devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde 17-19 Nisan'da yapılacak 5. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) için Türkiye'ye gelen Siljanovska-Davkova, Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşılandı.

Siljanovska-Davkova, görüşmenin ardından ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapıcı ve ileriye dönük bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Siljanovska-Davkova, "Makedon-Türk ilişkileri, Makedonya'nın bağımsızlığından bu yana süregelen güçlü dostluk, dayanışma ve sarsılmaz destek temelinde büyümeye devam ediyor. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nden daha güçlü ekonomik bağlara, artan yatırımlara ve gelişmiş bağlantılara kadar işbirliğini derinleştirmeye kararlıyız." ifadesini kullandı.

Siljanovska-Davkova, Türkiye ile bölgede ve ötesinde diyaloğu, istikrarı ve ortak refahı teşvik etmeye devam edeceklerini vurgulayarak, ADF'ye davet edildiği için minnettar olduğunu kaydetti.

ERDOĞAN'DAN KKTC LİDERİ ERHÜRMAN İLE GÖRÜŞME

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman ile de görüştüğünü açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-KKTC ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’daki savaş bahanesiyle bazı Avrupa ülkelerinden Ada'ya gönderilen askeri unsurların kalıcı olmaması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin KKTC’nin savunulması için her adımı atmaya hazır olduğunu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye olarak, Kıbrıs Türkü’nün hak ve menfaatlerinin çiğnenmesine asla izin vermeyeceğimizi belirtti.

Cumhurbaşkanımıza görüşmede, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Zafer Çubukcu eşlik etti."

ERDOĞAN'DAN AVRUPA ÜLKELERİNE KIBRIS UYARISI

