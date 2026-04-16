KKM hesapları 1,50 trilyon TL’ye geriledi

BDDK'nın 10 Nisan haftası verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 25 trilyon TL eşiğini aşarken, Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki düşüş eğilimi 1,50 trilyon TL seviyesine gerileyerek sürdü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık sektörünün 10 Nisan haftasına ilişkin güncel verilerini paylaştı. Verilere göre, sektörün toplam kredi hacmi büyümesini sürdürerek stratejik bir seviye olan 25 trilyon TL’yi aşarken, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki istikrarlı geri çekilme devam etti.

TOPLAM KREDİLERDE HAFTALIK 222 MİLYAR TL’LİK GENİŞLEME

Sektörün kredi hacmi, 10 Nisan ile biten haftada bir önceki haftaya oranla yaklaşık 222 milyar TL artış göstererek 25 trilyon 124,2 milyar TL seviyesine ulaştı. Kredi kalemlerindeki yukarı yönlü hareketlilik hem bireysel hem de ticari kanatta kendini hissettirdi:

TİCARİ VE DİĞER KREDİLER: 18 trilyon 919,4 milyar TL ile kredilerdeki aslan payını korudu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ: Toplamda 3 trilyon 172,0 milyar TL’ye yükseldi.

BİREYSEL KREDİ KARTLARI: Tüketicilerin kart kullanımındaki artış eğilimi sürerek hacim 3 trilyon 32,8 milyar TL’ye çıktı.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER: İş dünyasının kullanımındaki bu kalem 3 trilyon 886,5 milyar TL seviyesine ulaştı.

KURUMSAL KREDİ KARTLARI: 910,8 milyar TL olarak kaydedildi.

Bu büyüme ivmesine paralel olarak, sektörün takipteki alacakları da artış göstererek 688,6 milyar TL’ye yükseldi.