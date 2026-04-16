OYAK Çimento, Türkiye'nin en büyük öz tüketim amaçlı GES'ini devreye aldı

OYAK Çimento, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 97,8 megavat elektrik (MWe)/115,5 megavat pik (MWp) kurulu güce sahip güneş enerjisi santralini (GES) devreye alarak, çimento sektöründe ölçek ve kapsam açısından bir ilke imza attı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OYAK Çimento, sürdürülebilirlik odaklı stratejileri ve karbon nötr hedefleri doğrultusunda dev bir yatırımı daha başarıyla tamamladı.

Bu kapsamda, Ankara Beypazarı GES projesinin Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından geçici kabulü yapılarak tesis tam kapasiteyle operasyona başladı. Çimento sektöründe ölçek ve kapsam bakımından ilk olan bu yatırım, Türkiye'de bir sanayi üreticisinin tek sahada ve tamamen öz tüketim amacıyla hayata geçirdiği en büyük yenilenebilir enerji projesi olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 210 futbol sahası büyüklüğüne denk gelen 1 milyon 500 bin metrekare alan üzerine kurulan dev tesiste, 210 bin 834 güneş paneli, yaklaşık 2 milyon metre kablo ve 4 bin 900 ton çelik kullanıldı. Yıllık 182 bin megavatsaat temiz enerji üretimi gerçekleştirmesi beklenen santral, yaklaşık 3,9 milyon ağacın yıllık karbon emilimine eşdeğer bir çevresel fayda sağlayacak.

Operasyonel maliyetlerde ciddi bir enerji avantajı yaratacak 97,8 MWe/115,5 MWp kurulu güce sahip projenin, OYAK Çimento Fabrikaları AŞ'nin toplam enerji kullanımındaki yenilenebilir enerji payını yüzde 25'e yükselteceği öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CIMPOR Global-OYAK Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık, şirketin sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda ilerlemeyi sürdürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda hayata geçirilen Beypazarı GES projemiz de OYAK Çimento'nun sürdürülebilirliğe, temiz enerjiye ve sıfır emisyon hedeflerine yönelik sarsılmaz taahhüdünün en güçlü göstergelerinden biri. Sektörümüzde 'Net Sıfır' taahhüdünde bulunan ilk şirket olma sorumluluğuyla, düşük karbonlu üretim ve yenilenebilir enerji yatırımlarımızla geleceği inşa etmeye devam edeceğiz."

OYAK Çimento Ülke Üst Yöneticisi Murat Sela da şirketin operasyonel mükemmellik ve çevreye duyarlılık prensipleri doğrultusunda, enerji verimliliğini en üst seviyeye taşıyacak yatırımlara odaklandıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Mardin'de başlayan güneş enerjisi yatırımlarımıza, tam kapasiteyle devreye aldığımız Beypazarı GES ile devam ediyoruz. Bu tesisimiz, teknik kapasitesi ve öz tüketim odaklı yapısıyla Türk sanayisi için örnek teşkil eden bir proje. Yenilenebilir enerji alanındaki bu yatırımlarımızla yalnızca maliyetlerimizi optimize etmekle kalmıyor, ürün kalitemizi çevre dostu süreçlerle birleştirerek sektörümüze öncülük etmeyi sürdürüyoruz."

Mardin GES, OYAK Çimento'nun yenilenebilir stratejisinde öne çıkıyor

OYAK Çimento'nun, Beypazarı GES'in devreye alınmasıyla ivme kazanan temiz enerji yolculuğunun bir diğer önemli ayağını ise Mardin GES oluşturuyor. 19 Şubat 2025'te resmi kabulleri yapılan Mardin Çimento bünyesindeki 9 MWe kurulu güce sahip GES, 93 bin metrekarelik alan üzerinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Fabrika tüketim barasına bağlı olarak çalışan ve üretilen enerjinin tamamını direkt fabrikada tüketen Mardin GES, fabrikanın yıllık elektrik enerjisi ihtiyacının yaklaşık yüzde 16’sını karşılayarak OYAK Çimento'nun yenilenebilir enerji stratejisindeki öncü adımlarından biri olmaya devam ediyor.