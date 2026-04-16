Yalova'da barınakta köpek ölümleri iddiası üzerine soruşturma başlatıldı

Yalova Belediyesi Sokak Hayvanları Yaşam Merkezi'nde köpek ölümleri olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalova Belediyesi Sokak Hayvanları Yaşam Merkezi'nde köpek ölümleriyle ilgili sosyal medyada paylaşılan videolar ve hayvanseverlerin suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma çerçevesinde savcılık talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekipleri barınakta çalışma yaptı.

Barınaktaki hayvan ölümleri iddiasının detaylı şekilde araştırıldığı belirtildi.

