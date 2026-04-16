Rasim Ozan Kütahyalı'nın iddiası Fatih Altaylı'yı çıldırttı: B*kunu çıkardınız hoşt

Gazeteci Fatih Altaylı, Rasim Ozan Kütahyalı’nın “Fatih Altaylı’nın kanser olduğunu öğrendim. Yeni dönemde siyasete hazırlanıyor” iddiasına sert tepki gösterdi. Kanser olmadığını söyleyen Altaylı, "Yıllardır FETÖ emriyle benimle uğraştınız tamam ama bu kadarı fazla artık. B*kunu çıkardınız. Hoşt." dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı, gazeteci Fatih Altaylı’nın kanser olduğunu öne sürmesi medya dünyasında ortalığı karıştırdı.

Kütahyalı'nın “Bir bomba haber patlatalım. Fatih Altaylı'nın kanser olduğunu öğrendim çok geçmiş olsun. Öğrendiğim kadarıyla yeni dönemde siyasete hazırlanıyor. Artık gazeteci Altaylı dönemi bitip siyasetçi dönemi görürseniz şaşırmayın. Seçilir mi seçilir. Benim içinden geldiğim kesim, laik yaşam tarzına sahip sünni Türk kitleler Fatih Altaylı'ya tapar hale geldiler” ifadeleri yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

"Siyasete de girmiyorum herkes müsterih olsun"

Kütahyalı’nın iddialarına Fatih Altaylı kendi sitesinden yayınladığı yazıyla sert tepki gösterdi.

"Kansersem tedaviye girerim, niye siyasete gireyim. Manyak mıyım! Kanser olsam kanserim derim. Değilim. Siyasete de girmiyorum, herkes müsterih olsun, kanser de değilim, ne kimse üzülsün ne kimse sevinsin!” diyen Altaylı, şunları kaydetti:

“Ayrıca olsam bile bunu açıklamak başkasına mı kalmış.

Balıkesir’in bir sahil kasabasında yaşayan 84 yaşında anam, 85 yaşında kayınvalidem var.

Kızım Almanya’da yaşıyor.

Böyle bir şeyi duyunca halleri ne olur diye düşünmeden at yalanı.

Bari annemi arayıp bunun yalan olduğunu söyleyeyim de paniklemesin diyorum ama “Ya doğru ise ve saklıyorsa” diye düşünmesi de mümkün.

Akşam eşimin “Ara” demesi ile arıyorum ama geç kalmışım.

Zevzek bir komşu “Fatih kansermiş, geçmiş olsun” diye haberi vermiş, annem yüksek tansiyonla hastanede.

Yardımcısı ile konuştum, “İyi iyi, merak etmeyin” dedi.

İyi de, kadıncağıza bir şey olsa hesabını kim verecek.

Kızım Allah’tan kimin kim olduğunu biliyor da inanmamış.

Ama böyle bir yalancılık olur mu, böyle bir sorumsuzluk olur mu!

Yıllardır FETÖ emriyle benimle uğraştınız tamam ama bu kadarı fazla artık.

B*kunu çıkardınız.

Hoşt."