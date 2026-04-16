BIST 14.284
DOLAR 44,76
EURO 52,85
ALTIN 6.932,61
DÜNYA

ABD'nin çekildiği Kasrek Hava Üssü, Suriye ordusunun kontrolüne geçti

ABD ordusunun çekildiği Haseke'deki Kasrek Hava Üssü, Suriye ordusunun kontrolüne geçti.

Abone ol

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Ofisinin, Suriye resmi haber ajansı SANAda yayımlanan açıklamasına göre, Suriye ordusu birlikleri, uluslararası koalisyon güçlerinin çekilmesinin ardından Haseke kırsalındaki Kasrek Hava Üssü'nü devraldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD güçlerinin tahliyesinin ardından terör örgütü YPG'ye bağlı unsurlar üssün içindeki bazı araçları ateşe verdi.

ABD'nin çekildiği Kasrek Hava Üssü, Suriye ordusunun kontrolüne geçti - Resim: 0

Kasrek Hava Üssü daha sonra Suriye ordusunun kontrolüne geçti. ABD ordusu halihazırda Kamışlı ve Haseke'de güvenlik ofisleri ile İstirahat el-Vezir Üssü'nde varlığını sürdürüyor.

