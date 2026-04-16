MHP Kütahya İl Teşkilatı feshedildi! Yönetimde bayrak değişimi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından alınan kararla Kütahya İl Teşkilatı feshedilirken, boşalan il başkanlığı koltuğuna Mehmet Ali Türker getirildi.

Milliyetçi Hareket Partisi bünyesinde teşkilatlanma çalışmaları kapsamında Kütahya özelinde kritik bir karar alındı. Parti tüzüğünün ilgili maddelerinden alınan yetkiyle, mevcut il teşkilatı yönetiminin görevine son verilerek yeni bir yapılandırma sürecine girildi. Konuya ilişkin resmi duyuru, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından yapıldı.

TÜZÜK GEREĞİ FESİH KARARI ALINDI

Yapılan açıklamada, fesih işleminin ve yeni atamanın parti içi disiplin ve teşkilat hiyerarşisi doğrultusunda gerçekleştirildiği vurgulandı. MHP tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetki sınırları içerisinde hareket edildiğini belirten Genel Merkez, 34. madde uyarınca Kütahya İl Teşkilatı’nın kapatıldığını bildirdi.

YENİ BAŞKAN MEHMET ALİ TÜRKER OLDU

Fesih kararının hemen ardından vakit kaybetmeksizin yeni bir görevlendirme yapıldı. Aynı yetki çerçevesinde, MHP Kütahya İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Türker atandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Türker atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."