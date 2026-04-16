Kocasını öldürüp polisi aradı! Cezası belli oldu

Konya'da 17 yıllık eşini bıçakla öldürdükten sonra polisi arayarak teslim olan kadına 15 yıl hapis cezası verildi.
Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
Son sözleri sorulan sanık Şerife Çeliktaş, "Ben böyle olmasını istemezdim. Çocuğumu korumak zorundaydım. Maktulün sevdiklerime bir zarar vermesini istemedim." ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti başkanı sanık Çeliktaş'a "eşi karşı kasten öldürme" suçundan verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleriyle 15 yıla düşürdü.