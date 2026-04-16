Ankara’da okul güvenliği zirvesi! Tedbirler artırıldı

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki saldırıların ardından İçişleri Bakanı Ali Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ilin valileri ve güvenlik yetkilileriyle bir araya gelerek okullarda alınacak güvenlik tedbirlerini masaya yatırdı.

Abone ol

Bakanlık bünyesindeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) saat 09.00'da başlayan toplantıda, güvenlik açısından okul ve çevreleri için atılacak adımlar gözden geçiriliyor.

Bakan Çiftçi ile Tekin'in başkanlığındaki toplantıya, valiler, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve il milli eğitim müdürleri de katılıyor.

Toplantıda, İçişleri Bakan yardımcıları Kübra Güran Yiğitbaşı ile Ali Çelik, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı da yer alıyor.

ANKARA TEYAKKUZA GEÇTİ

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu 'nda bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği, Şanlıurfa Siverek'teki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 16 kişinin yaralandığı saldırıların ardından Ankara teyakkuza geçti.

İçişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer almıştı:

"Sabah saat 09.00'da valilerimiz, il emniyet müdürlerimiz, il jandarma komutanlarımız ve il milli eğitim müdürlerimizle bir araya gelerek geniş kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceğiz. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in katılımıyla gerçekleştireceğimiz bu toplantıda, okullarımızın ve çevresinin güvenliğine yönelik tedbirleri bütün boyutlarıyla ele alacak, gerekli adımları süratle hayata geçireceğiz. Evlatlarımızın huzur ve güven içinde eğitim alması en temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda ilgili tüm bakanlıklarımız ve kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde çalışmaktayız.

Bu acı hadise üzerinden provokasyon üretmeye, milletimizin acısını istismar etmeye, suçu ve suçluyu övmeye, dezenformasyon yaymaya çalışanlar hakkında da gerekli işlemler kararlılıkla yürütülmektedir. Siber Suçlar, İstihbarat, Güvenlik ve Asayiş Daire Başkanlıklarımız tüm birimleriyle azami gayret göstermektedir. Okullarımızdaki güvenlik tedbirleri artırılmıştır. Sosyal medyada siber devriye çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Devletimiz güçlüdür. Kurumlarımız eş güdüm içindedir."