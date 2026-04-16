81 ilde okullarda en üst düzey önlem: Kapıda polis dönemi başlıyor
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen saldırıların ardından harekete geçen İçişleri Bakanlığı, ülke genelindeki tüm okullarda güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkarırken; giriş-çıkış saatlerinde yoğunlaşan sıkı denetimler, GBT kontrolleri ve risk analizine dayalı stratejik polis konuşlandırmalarıyla okulların çevresinde tam koruma kalkanı oluşturuldu. Gerekirse destek kuvvetlerin sahaya sürüleceği bildirilirken, güvenlik prosedürlerinin kararlılıkla uygulanmaya devam edeceği vurgulandı.
Ankara’da emniyet ekipleri, ilkokul, ortaokul ve liselerin çevresinde görev aldı. Denetimlerde şüpheli görülen kişiler hakkında GBT ve durum kontrolü yapıldı.