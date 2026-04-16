Maraş okul saldırısını yapan İsa Aras Mersinli'nin sınıftaki eski halleri

Kahramanmaraş’ta silahlı bir saldırganın okulu basarak iki sınıfa ateş açması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Olayın ardından İsa Aras Mersinli'ye ait eski sınıf görüntüleri ortaya çıktı. İsa Aras Mersinli'nin ders sırasında sergilediği tavırlar dikkat çekici.

Kahramanmaraş’ta 5 silahla bir okulu basan saldırganın iki ayrı sınıfa ateş açması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin daha önce ders sırasında çekilmiş eski görüntüleri ortaya çıktı.

Kaydedilen görüntülerde, İsa Aras Mersinli'nin ders esnasındaki tavırları dikkat çekti. Okul katliamanı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin sınıf arkadaşı ders anlatırken sürekli hareket ettiği anlar kameraya yansıdı.

BABASI ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ

İsa Aras Mersinli'nin babası üst düzey bir polis yetkilisi (1. Sınıf Emniyet Müdürü ve eski Polis Başmüfettişi) olan Uğur Mersinli çıktı. Hem babası hem de annesi Peyman Pınar Mersinli (öğretmen), soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İsa Aras Mersinli, 5 silahla okulu basmıştı ve silahların babasına ait olduğu ortaya çıkmıştı.