Siverek'te liseye silahlı saldırı olayında gözaltı sayısı 16 oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin 16 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Şanlıurfa'da lisede yaşanan silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
EGM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"14 Nisan günü Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında 16 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilere yönelik işlemler sürdürülmektedir."