Saldırıda kendini öğrencilere siper etmişti! Ayla öğretmenin eşinden üzücü haber

Kahramanmaraş’taki okul saldırısında kendisini öğrencilerine siper eden ve saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara’nın acı haberini alan eşinin kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırıları Türkiye’yi yasa boğdu. Kahramanmaraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu’na düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren öğretmenin matematik öğretmeni Ayla Kara olduğu belirlendi.

Öğrencileri için kendini siper etti

Ayser Çalık Ortaokulu’nda 8’inci sınıf öğrencisi tarafından gerçekleştirilen saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetti. Saldırıda yaşamını yitiren Ayla Kara’nın, öğrencilerini korumak için kendini siper ettiği öğrenildi. Öğrencileriyle kurduğu güçlü bağ ve mesleğine olan bağlılığıyla tanınan Kara’nın, öğrencilerin üzerine kapanarak kurşunlara karşı kendini kalkan yaptığı bilgisi acıyı daha da derinleştirdi.

Eğitim camiasında büyük yas

Meslektaşları ve öğrencileri tarafından sevilen bir öğretmen olarak bilinen Ayla Kara’nın ölümü eğitim camiasında derin üzüntü yarattı. Kara’nın fedakarlığı, öğrencilerine olan bağlılığı ve örnek kişiliği sosyal medya paylaşımlarında öne çıktı. Meslektaşları, yaptıkları paylaşımlarda büyük bir değer kaybettiklerini ifade etti.

Ayla öğretmenin eşi acı habere dayanamadı

Saldırıda hayatını kaybeden öğretmenin ailesi ikinci bir acı yaşadı. Eşinin okulda vurularak yaşamını yitirdiğini öğrenen koca, yaşadığı şokun ardından kalp krizi geçirdi. Gelişmeyi öğretmenin akrabası Hülya Kara sosyal medya hesabından paylaştı. Hastanede tedavi altına alınan eşin sağlık durumuna ilişkin bekleyiş sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarıyla ilgili 83 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarıyla ilgili 83 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Okuldaki katliamın belgesi bilgisayardan çıktı! Başsavcılıktan açıklama
Okuldaki katliamın belgesi bilgisayardan çıktı! Başsavcılıktan açıklama
Türkiye'nin petrol ithalatı şubatta yüzde azaldı
Türkiye'nin petrol ithalatı şubatta yüzde azaldı
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Kahramanmaraş'ta okula saldıran İsa Aras Mersinli'nin babası tutuklandı
Kahramanmaraş'ta okula saldıran İsa Aras Mersinli'nin babası tutuklandı
Suriye’den Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Suriye’den Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı
THY'den öğrencilere Avrupa uçuşlarında indirim
THY'den öğrencilere Avrupa uçuşlarında indirim
Dijital tehlike mi? İki saldırgan da aynı oyunun bağımlısı çıktı
Dijital tehlike mi? İki saldırgan da aynı oyunun bağımlısı çıktı
Doğal gaz ithalatı şubatta yüzde kaç azaldı
Doğal gaz ithalatı şubatta yüzde kaç azaldı
ABD Başkanı Trump bizzat duyurdu! İki ülke 34 yıl sonra görüşecek
ABD Başkanı Trump bizzat duyurdu! İki ülke 34 yıl sonra görüşecek
Şanlıurfa'da okula düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 16 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'da okula düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 16 şüpheli gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verecek! Detaylar belli oldu sadece onlara yaptırım yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verecek! Detaylar belli oldu sadece onlara yaptırım yok