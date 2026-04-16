Kahramanmaraş'ta okulu kana bulayan caninin profil fotoğrafı kan dondurdu!

Kahramanmaraş'ta okula düzenlediği silahlı saldırıda 9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli'nin tutuklandı. Emniyet'ten yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren Mersinli'nin WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD'de saldırı gerçekleştiren Elliot Rodger'e atıfta bulunan bir görsel kullandığı tespit edildiği belirtildi.

EGM'nin NSosyal hesabından silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında açıklamada bulunuldu.

PROFİL RESMİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Açıklamada, silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan ilk incelemelerde şahsın WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD'de saldırı gerçekleştiren Elliot Rodger'e atıfta bulunan bir görsel kullandığı tespit edildiği belirtildi.

AİLEYE TEPKİ VAR

Ailenin bu profil resmine rağmen çocuğunu tedavi altına almaması tepki çekti

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Olayı gerçekleştiren şahsın babası U.M, 15 Nisan'da gözaltına alınmış, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır. Şahsın ikametinde ve babasına ait araçta yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere el konularak incelemeye alınmıştır. Olay yeri inceleme çalışmaları tamamlanmış olup, kamera kayıtları dahil tüm deliller titizlikle değerlendirilmektedir. İlk bulgular çerçevesinde olayın terör bağlantısına dair herhangi bir tespit bulunmamakta olup, bireysel bir saldırı olduğu değerlendirilmektedir."

Öte yandan katilin profil resmi yaptığı Rodger, Mayıs 2014’te Kaliforniya’nın Isla Vista kentinde bıçaklama ve silahlı saldırı düzenleyerek altı kişiyi öldürmüştü.

İngiliz asıllı Amerikan katilin işlediği cinayetler, intiharı ve sonrasında manifestosu olduğu iddia edilen notu, kendini 'incel' olarak nitelendiren sapkınların motivasyonu oldu.

PEKİ NEDİR BU 'İNCEL' AKIMI?

"Incel" terimi, İngilizce’de "involuntary celibacy" yani "istemsiz bekârlık" ifadesinden türemiş olup, genellikle kadınlara ve topluma karşı düşmanlık besleyen, şiddeti teşvik eden kişileri tanımlamak için kullanılıyor.

"İnceller" kendilerini genellikle "çirkin", "yoksul" ya da başka olumsuz özelliklere sahip oldukları için romantik ilişkilerden mahrum kaldıklarına inanan bir grup olarak tanımlıyorlar.

Bu durumun, kadınların onlara asla ilgi göstermeyeceği düşüncesiyle birleşmesi, kadınlara karşı besledikleri düşmanlık, nefret söylemi ve şiddeti körüklüyor. Son yıllarda bu öfke cinayetlere kadar varan bir noktaya ulaşmış durumda.

İncellerin savunduğu "hipergami" teorisine göre, kadınlar yalnızca "yakışıklı", "zengin" ve "statü sahibi" erkeklerle ilişki yaşar. Bu inanç, incel gruplarının kadınlara ve toplumun belirli kesimlerine yönelik öfkelerini meşrulaştırmak için kullandıkları bir temel haline gelmiş durumda.