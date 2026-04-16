Şamil Tayyar'dan Kahramanmaraş'taki okul katliamıyla ilgili çok konuşulacak tespitler

Şamil Tayyar, Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda 8 öğrenci ve 1 öğretmenin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin "ABD, Fransa, İngiltere, Norveç gibi refah toplumlarında da karşımıza çıkan bir sorundur. Dijital dünyanın, modernitenin ürettiği sancıdır. Çağın hastalığıdır." dedi. Tayyar, ayrıca dijital oyunlar, bahisler, televizyonlar, sosyal sürümeyi tetiklediğini empati yoksunu sevgisiz nesil yetiştiğine dikkat çekti.

Kahramanmaraş’ta 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırı herkesi kahretti.

8’inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, sırt çantasında getirdiği 5 silah ve 7 şarjörle okula girdi, önüne çıkana kurşun yağdırdı. Bir öğretmen ve 8 öğrenciyi öldürüp, 20 kişiyi yaraladı.

Eski polis başmüfettişi olan babasından aldığı tahmin edilen saldırganın da olay sırasında kendisine ateş ederek hayatına son verdi.

Toplumda büyük üzüntüye yol açan saldırının nedenlerine dair değerlendirmeler gelmeye devam ediyor.

AK Partili Şamil Tayyar'dan yaşanan saldırılara dair dikkat çeken tespitler geldi.

"Çağı hastalığı"

Söz konusu saldırıların yurt dışında da yaşandığını söyleyen ve bunu çağın hastalığı olarak gören Şamil Tayyar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi

"Kahramanmaraş’taki bir öğrencinin okul baskını, tüm ülkeyi yasa boğdu.

Öncelikle hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Bu elim hadise, siyaseten polemik konusu yapılacak bir durum değildir.

ABD, Fransa, İngiltere, Norveç gibi refah toplumlarında da karşımıza çıkan bir sorundur.

Dijital dünyanın, modernitenin ürettiği sancıdır.

Çağın hastalığıdır.

Uzmanlar teşhisi koyacaktır, reçeteyi yazacaktır ama topyekün mücadele zorunludur.

Siyaset kurumunun rolünü hafife almıyorum, bu mekanizmaları harekete geçirecek bizatihi kendisidir.

Dijital oyunlardan uyuşturucu kullanımına, gündüz kuşağı TV saçmalıklarından bahislere ve intihar vakalarına kadar sosyal çürümeyi hızlandıran, aile kavramının içini boşaltan, manevi tatminsizliği körükleyen, empati duygusunu zayıflatan, sevgisiz ve bağımlı nesil doğuran sorunlar yumağı çok yönlü olarak ele alınmalıdır.

İnşallah, bu mevzuda kutuplaşmayız, çözüme katkı sunarız, payımıza düşen sorumluluğu alırız."