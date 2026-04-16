Farklı illerde okullara saldırı olabileceği iddiasıyla ilgili Kilis Valiliğinden açıklama

Kilis Valiliği, Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırının ardından bazı sosyal medya hesaplarında farklı illerdeki okullara yönelik saldırı olabileceğine dair asılsız paylaşımlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, toplumda korku ve panik oluşturmayı amaçlayan asılsız paylaşımların dikkatle izlendiği belirtildi.

Doğruluğu teyit edilmemiş ve dezenformasyon içeren paylaşımların yakından takip edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan menfur hadiseler hepimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden yavrularımıza ve öğretmenlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Öğrencilerimizin güvenliği en öncelikli konumuzdur. Bu kapsamda ilimizdeki okullarda tüm tedbirler en üst seviyede uygulanmakta olup, eğitim-öğretim faaliyetleri güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi kurumlarımız tarafından yapılan açıklamalara itibar etmeleri, toplum huzurunu zedeleyebilecek asılsız paylaşımlardan kaçınmaları önemle rica olunur. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

