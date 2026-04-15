Yusuf Tekin: Eğitim ortamlarımızın sükuneti için gereken her adım atılacaktır

Kahramanmaraş'ta 9 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısı ile ilgili bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, olayın tüm detaylarının aydınlatılacağını ve eğitim ortamlarının güvenli hale getirilmesi için gerekli adımların özenle atılacağını söyledi.

Yaşanan olayın yankıları sürerken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den önemli bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Tekin, olaydan duyduğu üzüntüden bahsetti.

"MİLLETÇE TARİFSİZ BİR ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ"

Tüm Türkiye'ye başsağlığı dileyen Bakan, "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan yürek yakıcı elim hadiseler, tüm ülkemizi derinden sarsmıştır.

Büyük bir üzüntüyle ifade etmeliyim ki bu elim olaylarda umut dolu gençlerimizi ve tüm mukaddesatıyla görevine adanmış bir eğitimcimizi kaybettik.

Milletçe tarifsiz bir üzüntü içindeyiz." dedi.

"GEREKLİ ADIMLARI KARARLILIKLA ATIYORUZ"

Konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Tekin, şunları kaydetti:

Kadim medeniyetimiz boyunca toplumsal huzur iklimimizin en güzel örnekleri olan eğitim kurumlarımızda benzeri hadiselerin yaşanmaması için İçişleri, Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarımız ile birlikte mevcut güvenlik önlemlerimizi güncelleyerek tüm dijital ve fiziki tehditleri kapsayan bütüncül bir güvenlik yaklaşımını hayata geçirmek üzere gerekli adımları kararlılıkla atıyoruz.

Milletçe en derin hislerle kenetlendiğimiz böyle bir dönemde omuzladığımız bu acı, hepimizin yüreğine düşmüştür. Nitekim bu süreç, en ince ayrıntısına kadar takip edilecek olup evlatlarımızın huzuru, öğretmenlerimizin esenliği ve eğitim ortamlarımızın sükûneti için gereken her türlü adım, dikkat ve özenle atılacaktır.

"HİÇBİR YÖNÜ KARANLIKTA BIRAKILMAYACAKTIR"

Konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade eden Bakan Tekin, "Milletimizin asla şüphesi olmasın ki bu ortak acının hiçbir yönü, karanlıkta bırakılmayacaktır.

Hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve maarif ailemizin her bir ferdine sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Milletimizin ve eğitim camiamızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.