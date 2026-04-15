Trump'tan bomba açıklama! İtiraf gibi sözler: İran savaşını başlatmak zorunda kaldım

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşına ilişkin yaptığı açıklamada, "İran savaşına gitmek zorunda kaldım. Bir askeri operasyon yapmak zorunda kaldım." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan televizyon kanalı Fox Business'ta katıldığı bir programda ülke ekonomisi ve İran savaşına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Harika bir ekonomiye sahip olduklarını belirten Trump, İran'a yönelik geçmişte atılan adımların küresel güvenlik için zorunlu olduğunu vurguladı.

'SAVAŞA GİRMEK ZORUNDA KALDIM'

İran'a yönelik askeri hamlelerin zorunluluktan doğduğunu anlatan Trump çarpıcı açıklamalarda bulunarak, "Birkaç ay boyunca bir savaşa girmek zorunda kaldım. Gidip bir askeri operasyonla savaşmak zorunda kaldım. Bazıları buna savaş diyor, bazıları askeri operasyon. Kolay geçti çünkü dünyanın en büyük ordusuna sahibiz." dedi.

"İRAN'A 'EFENDİM' DEMEK ZORUNDA KALIRDINIZ'

Söz konusu askeri müdahalenin yapılmaması durumunda ortaya çıkacak tabloya dikkat çeken Trump, nükleer silah tehlikesinin altını çizdi.

Rotayı değiştirmek zorunda kaldığını belirterek konuya şu sözlerle işaret etti:

"Bunu yapmasaydım, şu anda nükleer silaha sahip bir İran olurdu. Ve eğer nükleer bir silaha sahip olsalardı, oradaki herkese 'efendim' demek zorunda kalırdınız ve bunu yapmak istemezsiniz."

