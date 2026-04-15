Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası korkunç mesajlar! Yeni saldırı tehdidi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırının ardından sosyal medya gruplarında saldırıyı öven ve yeni saldırılar yapmayı planlayan paylaşımlar yapıldığı ortaya çıktı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün bir okula düzenlenen silahlı saldırının şoku sürerken, bugün benzer bir olay da Kahramanmaraş'ta yaşandı. Kahramanmaraş Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda öğle saatlerinde silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SALDIRIDA 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kahramanmaraş Valisi Ünlüer, "Ayser Çalık Ortaokulu'nda henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı oldu. Konuyu derinlemesine araştırıyoruz. Saldırgan 5 silah ve 7 şarjör ile gelmiş." dedi.

İçişleri Bakanı Çiftçi, saldırıda 1 öğretmen 8 öğrenci olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Çiftçi, "13 yaralı var. Yaralılarımızın 6 tanesi yoğun bakımda. 3'ünün de durumu kritik." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yüreğini yakan saldırıyı gerçekleştiren saldırganın 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli olduğu ortaya çıktı. Saldırganın babası Uğur Mersinli, soruşturma kapsamında gözaltına alınırken eski bir emniyet mensubu olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında saldırganın babasının ardından annesi Peyman Pınar Mersinli de gözaltına alındı.

SALDIRI SONRASI KORKUNÇ MESAJLAR

Adana'da sosyal medya üzerinden "karakola ve okula saldırı yapacağız" paylaşımlarında bulunan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, M.M.A. isimli şahıs sosyal medya hesaplarında, "Hem okula hem de karakola saldırı yapacağız" şeklinde paylaşımlarda bulundu. Paylaşımların ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Şüphelinin adresi belirlendi. TEM ekipleri adrese yaptığı operasyonla M.M.A.'yı gözaltına aldı. M.M.A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan söz konusu kanlı saldırının ardından sosyal medyada provokatif ve saldırgan paylaşımlar yapıldığı ortaya çıktı. Mesajlaşma uygulamasında kurulan bir gruptaki kişiler tarafından saldırıyı öven ve yeni saldırılar düzenlemeyi amaçlayan mesajlar atıldığı ortaya çıktı.