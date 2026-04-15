Bahçeli'den okul saldırıları açıklaması: Siyaset malzemesi haline getirilmemeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, okullarda gerçekleşen silahlı saldırılarla ilgili olarak, değerlendirmelerin süreç tamamlandıktan sonra yapılması gerektiğini söyleyerek "Elim bir hadise siyaset malzemesi haline getirilmemeli" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta peş peşe yaşanan olaylara ilişkin dikkat çeken bir yazılı açıklama yaptı.

Bahçeli, söz konusu hadiselerin sığ ve tek boyutlu yorumlarla ele alınamayacağını vurgulayarak açıklamasında, “Dün Şanlıurfa’da, bugün ise Kahramanmaraş’ta yaşanan elim hadiselerin; sığ, yüzeysel ve tek boyutlu değerlendirmelerle geçiştirilemeyeceği açıktır.” ifadelerini kullandı.

Yaşanan gelişmelerin tüm yönleriyle incelenmesi gerektiğini belirten Bahçeli, "Bu vahim gelişmelerin, tüm sebepleri, sonuçları ve arka plan dinamikleriyle birlikte; serinkanlı, sağduyulu ve çok yönlü bir bakış açısıyla ele alınması, hakikatin tam manasıyla ortaya çıkarılması açısından zaruri bir mecburiyettir." dedi.

"DİJİTALLEŞME VE AKRAN ZORBALIĞI CİDDİ TAHRİBATA YOL AÇIYOR"

Dijitalleşme ve sosyal medyanın etkilerine de dikkat çeken Bahçeli, kontrolsüz dijital ortamların ve akran zorbalığının çocuklar üzerinde ciddi tahribatlar oluşturduğunu kaydetti.

Günümüz gençlerinin sanal dünyanın hızlı ve değişken duygusal akışı içinde büyüdüğünü belirten Bahçeli, bu durumun gerçek ile sanal arasındaki sınırları bulanıklaştırdığına işaret ederek şunları söyledi:

Evlatlarımız, sosyal medyanın adeta emzirdiği; parmak uçlarıyla ekranlara yön verdiği, saniyeler içinde birbirine zıt duyguların yaşanıp tüketildiği yapay bir iklimin içinde büyümektedir.

Bir kaydırma hareketiyle sevincin öfkeye, merhametin şiddete savrulabildiği bu hızlı duygu geçişleri, henüz gelişim çağındaki zihinlerde gerçek ile sanal arasındaki sınırları bulanıklaştırmaktadır.

Sanal âlemde kolaylıkla değiştirilebilen, silinebilen ve yeniden kurgulanabilen hayatların, gerçek dünyada da aynı şekilde yönlendirilebileceği yönünde tehlikeli bir vehim oluşmaktadır.

"KONTROLSÜZ BIRKAILIRSA TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAZ"

Ergenlik çağındaki bireylerin bu etkilerle birlikte sonuçları hafife alma ve anlık tepkilerle hareket etme eğiliminin arttığını vurgulayan Bahçeli, "Bu durum, kontrolsüz bırakıldığında, telafisi mümkün olmayan sonuçlara kapı aralayabilecek bir zemin hazırlamaktadır. Nitekim benzer hadiselerin farklı toplumlarda da yaşandığı gerçeği, meselenin küresel bir tehdit boyutu kazandığını açıkça göstermektedir. Unutulmamalıdır ki; insan, biyolojik varlığının yanı sıra, kültürel ve milli değerlerle yoğrulan bir şahsiyettir. Dijitalleşme bu değerleri aşındırdığında, toplumsal doku hedef alıp zayıflattığında, böylesi trajediler kaçınılmaz hale gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, olayların yalnızca fail üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, çocukları bu tür eylemlere iten sosyal çevre, dijitalleşme ve değer erozyonunun da sorgulanması gerektiğini ifade etti.

"BU ACI HADİSELER GÜNLÜK SİYASETE MALZEME EDİLMEMELİ"

Açıklamasında yetkili kurumlara da çağrıda bulunan Bahçeli, soruşturmaların baskıdan uzak, devlet ciddiyeti içinde yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

Olaylar tüm yönleriyle aydınlatılmadan yapılacak siyasi yorumların gerçeğin üzerini örtebileceğini belirten Bahçeli, "Şayet gerekli görülüyorsa değerlendirmeler, ancak süreç tamamlandıktan sonra yapılmalıdır. Hiç kimse böylesine elim bir hadiseyi günlük siyasetin malzemesi haline getirmemeli; acı üzerinden istismar arayışına tevessül etmemelidir." ifadelerini kullandı.

HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Bahçeli ayrıca, Kahramanmaraş’ta hayatını kaybeden öğrenciler ve öğretmen için başsağlığı dileyerek, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

