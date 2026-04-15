Zorunlu kış lastiği uygulaması sona erdi

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda da can ve mal güvenliği ile sorunsuz seyahat için önem taşıyan kış lastiği uygulaması bugün itibarıyla bitti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kış lastiği takılması, illerin hava ve iklim şartları dikkate alınarak yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor.

Söz konusu yetki, valiliklere de devredilebiliyor.

UYGULAMA BUGÜN SONA ERDİ

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim ekipleri tarafından yapılıyor.

Kurala uymayan araç sürücülerine idari para cezası kesiliyor.

Türkiye genelinde 15 Kasım 2025'te başlayan kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, bugün sona erdi.

KIŞ LASTİKLERİNİN YAZIN KULLANILMAMASI ÖNEMLİ

Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklar için üretildiğinden yazın kullanıldığında lastiklerde erken aşınma ve performans kaybı gibi sorunlar ortaya çıkıyor.

Soğuk havaya göre tasarlanan kış lastikleri, yazın kullanıldığında yol tutuşunda ciddi azalmaya sebep oluyor, araç üzerindeki kontrolü olumsuz etkiliyor ve yakıt tüketimini artırıyor.

Mevsimine uygun olmayan lastik kullanımı, daha fazla karbon salımına yol açıyor.

Doğru lastik kullanımıyla çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağlanmış oluyor.

LASTİK DEĞİŞTİRME ÜCRETİ 1000 LİRADAN BAŞLIYOR

Lastik sökme-takma işlemi, 13 ve 14 inç jantlar için 1000 lira, 15, 16 ve 17 inç olanlar için 1250 lira, 18 ve üzeri inçler için 1500 lira olarak uygulanıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ticaret Bakanlığı’ndan yapay zeka videoları ile ilgili uyarı
Ticaret Bakanlığı’ndan yapay zeka videoları ile ilgili uyarı
Kahramanmaraş'ta okula silahlı saldırı! 9 can kaybı ve çok sayıda yaralı var
Kahramanmaraş'ta okula silahlı saldırı! 9 can kaybı ve çok sayıda yaralı var
Kahramanmaraş'ta eğitime iki gün ara verildi
Kahramanmaraş'ta eğitime iki gün ara verildi
Mustafa Çiftçi: Kahramanmaraş'taki saldırıda ölü sayısı 9'a çıktı
Mustafa Çiftçi: Kahramanmaraş'taki saldırıda ölü sayısı 9'a çıktı
Bahçeli'den okul saldırıları açıklaması: Siyaset malzemesi haline getirilmemeli
Bahçeli'den okul saldırıları açıklaması: Siyaset malzemesi haline getirilmemeli
İngiliz aktör Jason Statham, tatil için Antalya'yı tercih etti
İngiliz aktör Jason Statham, tatil için Antalya'yı tercih etti
CHP Genel Başkanı Özel, Kahramanmaraş Valisi ile görüştü
CHP Genel Başkanı Özel, Kahramanmaraş Valisi ile görüştü
Hyundai'den güzel haber! Tamamen elektrikli IONIQ alt markasını Çin'de tanıttı
Hyundai'den güzel haber! Tamamen elektrikli IONIQ alt markasını Çin'de tanıttı
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın İsviçre maçı ücretsiz olacak
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın İsviçre maçı ücretsiz olacak
Kahramanmaraş’taki saldırı görüntülerini yayan 63 hesaba soruşturma
Kahramanmaraş’taki saldırı görüntülerini yayan 63 hesaba soruşturma
Malatya'da depremde 3 kişinin öldüğü İdris Efendi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada karar
Malatya'da depremde 3 kişinin öldüğü İdris Efendi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada karar
Erbakan'dan Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıya ilişkin: ''Gerekli tüm önlemlerin ivedilikle uygulanması artık bir zorunluluktur"
Erbakan'dan Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıya ilişkin: ''Gerekli tüm önlemlerin ivedilikle uygulanması artık bir zorunluluktur"