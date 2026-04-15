Ticaret Bakanlığı’ndan yapay zeka videoları ile ilgili uyarı

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya ve mesaj uygulamaları üzerinden kurumun adı ve logosu kullanılarak gönderilen yatırım tekliflerine itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, son günlerde kurumun adı, logosu ve yöneticilerinin unvanlarının kullanılarak hazırlanan sahte belgeler ve yapay zekayla oluşturulan videolar aracılığı ile vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığına dair bildirimlerin alındığı belirtildi.

Sosyal medya platformları ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden paylaşılan, devlet güvencesiyle kısa sürede yüksek kazanç vadeden yatırım tekliflerinin kesinlikle gerçeği yansıtmadığı, Bakanlığın adı kullanılarak gönderilen bu tür içeriklere, itibar edilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Unutulmamalıdır ki Ticaret Bakanlığı hiçbir şekilde yüksek kazanç vaadiyle yatırım teklifinde bulunmaz. Bakanlığımız adına düzenlendiği iddia edilen belge, video ve mesajlar resmi kanallar dışında geçerli değildir. Sosyal medya veya mesajlaşma uygulamaları üzerinden gönderilen uygulama indirme ve ödeme taleplerine, kesinlikle itibar edilmemelidir. Bu tür durumlarla karşılaşan vatandaşlarımızın, derhal adli mercilere başvurmaları ve ilgili kurumlara bildirimde bulunmaları önemle rica olunur."

Kahramanmaraş'ta okula silahlı saldırı! 9 can kaybı ve çok sayıda yaralı var
Kahramanmaraş'ta okula silahlı saldırı! 9 can kaybı ve çok sayıda yaralı var
Kahramanmaraş'ta eğitime iki gün ara verildi
Kahramanmaraş'ta eğitime iki gün ara verildi
Mustafa Çiftçi: Kahramanmaraş'taki saldırıda ölü sayısı 9'a çıktı
Mustafa Çiftçi: Kahramanmaraş'taki saldırıda ölü sayısı 9'a çıktı
Bahçeli'den okul saldırıları açıklaması: Siyaset malzemesi haline getirilmemeli
Bahçeli'den okul saldırıları açıklaması: Siyaset malzemesi haline getirilmemeli
İngiliz aktör Jason Statham, tatil için Antalya'yı tercih etti
İngiliz aktör Jason Statham, tatil için Antalya'yı tercih etti
CHP Genel Başkanı Özel, Kahramanmaraş Valisi ile görüştü
CHP Genel Başkanı Özel, Kahramanmaraş Valisi ile görüştü
Hyundai'den güzel haber! Tamamen elektrikli IONIQ alt markasını Çin'de tanıttı
Hyundai'den güzel haber! Tamamen elektrikli IONIQ alt markasını Çin'de tanıttı
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın İsviçre maçı ücretsiz olacak
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın İsviçre maçı ücretsiz olacak
Kahramanmaraş’taki saldırı görüntülerini yayan 63 hesaba soruşturma
Kahramanmaraş’taki saldırı görüntülerini yayan 63 hesaba soruşturma
Malatya'da depremde 3 kişinin öldüğü İdris Efendi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada karar
Malatya'da depremde 3 kişinin öldüğü İdris Efendi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada karar
Erbakan'dan Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıya ilişkin: ''Gerekli tüm önlemlerin ivedilikle uygulanması artık bir zorunluluktur"
Erbakan'dan Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıya ilişkin: ''Gerekli tüm önlemlerin ivedilikle uygulanması artık bir zorunluluktur"
ABD'den İran'a mesaj iletecekler! Heyet yola çıktı
ABD'den İran'a mesaj iletecekler! Heyet yola çıktı