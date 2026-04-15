Kahramanmaraş'ta eğitime iki gün ara verildi

Kahramanmaraş'ta ortaokula silahlı saldırı sonrası can kaybı 9'a yükselirken İçişleri Bakanı Çiftçi, kent genelinde okulların 2 gün tatil edildiğini duyurdu.

Merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’ndeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda 8’inci sınıf öğrencisi olan kişi, av tüfeğiyle okula girdi ve rastgele ateş açmaya başladı.

İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

9 CAN KAYBI VAR

Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, vahim hadisede 8'i öğrenci 1'i öğretmen olmak üzere 9 can kaybı olduğunu açıkladı.

EĞİTİME 2 GÜN ARA VERİLDİ

Bakan Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından şehir genelinde okullara 2 gün ara verildiğini duyurdu.

Bakan Çiftçi, "Dünden Şanlıurfa'daki olaydan dolayı hafta sonuna kadar Şanlıurfa'da eğitime, öğretime ara vermiştik. Bugün de Maraş'taki bir olaydan dolayı yarın ve bir gün eğitime Maraş'ta iki gün ara veriyoruz. Benim ilk etapta söyleyebileceklerim bunlar. Tekrar bütün milletimize ve vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

SALDIRGANIN BABASI GÖZALTINA ALINDI

Onikişubat ilçesindeki saldırının ardından Başsavcılıkça olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda 3 cumhuriyet başsavcıvekili ile 4 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Soruşturma kapsamında saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli de gözaltına alındı.

