Erbakan'dan Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıya ilişkin: ''Gerekli tüm önlemlerin ivedilikle uygulanması artık bir zorunluluktur"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kahramanmaraş'ta bir okulda yaşanan silahlı saldırıya ilişkin, "Eğitim kurumlarımızda güvenlik tedbirlerinin derhal ve kapsamlı şekilde gözden geçirilmesi, gerekli tüm önlemlerin ivedilikle uygulanması artık bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün Şanlıurfa'da, bugün Kahramanmaraş'ta yaşanan elim hadiselerin yüreklerini dağladığını belirtti.

Saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, aileler, eğitim camiası ve millete başsağlığı dileyen Erbakan, şunları kaydetti:

"Masum evlatlarımızı ve eğitim neferlerimizi hedef alan bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyorum. Şiddeti ve suçu özendiren bazı diziler, kontrolsüz dijital oyunlar ve bireylerin silaha kolay erişimi gibi unsurların toplum üzerindeki olumsuz etkileri artık daha ciddiyetle ele alınmalı, bu alanlarda gerekli düzenlemeler gecikmeksizin hayata geçirilmelidir. Eğitim kurumlarımızda güvenlik tedbirlerinin derhal ve kapsamlı şekilde gözden geçirilmesi, gerekli tüm önlemlerin ivedilikle uygulanması artık bir zorunluluktur. Evlatlarımızın ve eğitim çalışanlarımızın can güvenliği her türlü ihmalkarlığın üzerinde tutulmalıdır. Hiç kimse çocuklarımızın ve eğitim emekçilerimizin hayatını tehdit edemez. Bu tür acıların bir daha yaşanmaması için sorumluların en ağır şekilde hesap vermesi ve kalıcı tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi şarttır."