Kahramanmaraş’taki saldırı görüntülerini yayan 63 hesaba soruşturma

Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ait görüntüleri sosyal medyada paylaşan hesaplara yönelik işlem başlatıldı. Şiddet içeriklerini yaydığı tespit edilen 63 hesap hakkında soruşturma açılırken, erişim engeli talebinde bulunuldu.

Kahramanmaraş’ta bir okulda yaşanan saldırıya ait şiddet görüntülerini sosyal medyada paylaşarak kamuoyunda infial yaratmaya çalışan 63 hesap hakkında yasal süreç başlatıldı.

Hesaplar hakkında erişim engeli talep edilirken, tespit edilen şahıslar hakkında "halkı kin ve nefrete sürükleme" suçundan savcılıklar tarafından soruşturma başlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından konuya ilişkin kapsamlı bir çalışma yürütülüyor.