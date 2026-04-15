Okul saldırıları sonrası İletişim Başkanlığı uyardı: "Doğrulanmamış bilgi ve içeriklere itibar edilmemeli"

Okul saldırıları sonrası İletişim Başkanlığı uyardı: "Doğrulanmamış bilgi ve içeriklere itibar edilmemeli"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Resmi kurum ve yetkililer tarafından yapılan açıklamalar dışında dolaşıma giren doğrulanmamış bilgi ve içeriklere itibar edilmemesi gerekmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına tüm vatandaşlarımızın yalnızca resmi kaynakları takip etmeleri büyük önem taşımaktadır." açıklamasında bulundu.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde meydana gelen okul saldırılarına ilişkin gelişmelerin kamuoyunda hassasiyetle takip edildiği belirtildi.

Sürecin sağduyuyla yönetilmesi, toplum huzurunun korunması ve özellikle çocukların psikolojik güvenliğinin gözetilmesinin büyük önem arz ettiği vurgulanan açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Bu çerçevede, medya kuruluşlarımızın yayın politikalarında azami sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri gerekmektedir. Şiddet eylemlerinin ayrıntılı tasvir edilmesi, maktullerin ve faillerin kimliklerinin öne çıkarılması, olayların dramatize edilerek sürekli gündemde tutulması, benzer eylemlere özendirici etki oluşturabileceği gibi, toplumda korku ve panik iklimini de derinleştirebilecektir. Bu nedenle yayınlarda ölçülülük, hassasiyet ve etik ilkeler temel alınmalıdır. Kamu kurumlarımız, başta Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıkları olmak üzere, ilgili tüm birimlerle koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Emniyet birimlerimiz sahada gerekli güvenlik tedbirlerini artırırken, eğitim kurumlarımızda rehberlik ve psikososyal destek süreçleri titizlikle yürütülmektedir. Kurumlarımızın iletişim süreçlerinde şeffaflık, doğruluk ve zamanında bilgilendirme esas alınmakta, kamuoyunun doğru bilgiye erişimi sağlanmaktadır."

Dezenformasyon uyarısı

Öte yandan, bu tür olayların dezenformasyona son derece açık bir zemin oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Resmi kurum ve yetkililer tarafından yapılan açıklamalar dışında dolaşıma giren doğrulanmamış bilgi ve içeriklere itibar edilmemesi gerekmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına tüm vatandaşlarımızın yalnızca resmi kaynakları takip etmeleri büyük önem taşımaktadır. Toplum huzurunun korunması, çocuklarımızın güvenliği ve kamu düzeninin sürdürülebilirliği için tüm kurumlarımız eş güdüm içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Medya kuruluşlarımızın da bu süreçte sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket ederek toplumsal dayanışmaya katkı sunacaklarına inanıyoruz."

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kahramanmaraş'ta okuldaki silahlı saldırıya ilişkin açıklama
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kahramanmaraş'ta okuldaki silahlı saldırıya ilişkin açıklama
Malatya'da boşanma aşamasındaki karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Malatya'da boşanma aşamasındaki karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Balıkesir'de korkunç kaza!
Balıkesir'de korkunç kaza!
Özgür Özel, Kahramanmaraş'ta okulda gerçekleşen saldırıyla ilgili heyet görevlendirdi
Özgür Özel, Kahramanmaraş'ta okulda gerçekleşen saldırıyla ilgili heyet görevlendirdi
Bank of America ve Morgan Stanley ilk çeyrek bilançolarını açıkladı
Bank of America ve Morgan Stanley ilk çeyrek bilançolarını açıkladı
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş: Psikososyal destek ekiplerimiz görev başında
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş: Psikososyal destek ekiplerimiz görev başında
Albayrak Finans, Sancaktepe Şubesi'ni hizmete açtı
Albayrak Finans, Sancaktepe Şubesi'ni hizmete açtı
Kahramanmaraş'ta okul saldırganının babası gözaltına alındı
Kahramanmaraş'ta okul saldırganının babası gözaltına alındı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar: Kahramanmaraş'taki hadiseyi hassasiyetle takip ediyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar: Kahramanmaraş'taki hadiseyi hassasiyetle takip ediyoruz
Amedspor'da camia süper lig için gün sayıyor
Amedspor'da camia süper lig için gün sayıyor
Kurtulmuş'tan Kahramanmaraş'taki okul saldırı hakkında ilk açıklama
Kurtulmuş'tan Kahramanmaraş'taki okul saldırı hakkında ilk açıklama
Popeyes Türkiye'deki 500. restoranını açtı
Popeyes Türkiye'deki 500. restoranını açtı