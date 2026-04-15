Kahramanmaraş'ta okula saldırı! Erdoğan'dan ilk açıklama

Kahramanmaraş'ta okula saldırı! Erdoğan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kahramanmaraş'taki okula saldırı) Eğitim camiamızın başı sağ olsun. Olay, tüm boyutlarıyla mutlaka aydınlığa kavuşturulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki okul saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulacağını vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: 

"Kahramanmaraş’ta gerçekleşen, tüm Türkiye’yi derinden üzen silahlı saldırıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza, tüm ailelerimize, özellikle sevgili yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 

Bu elim saldırıda maalesef pırıl pırıl evlatlarımızı ve fedakâr bir eğitimcimizi kaybettik. 

Kaybettiğimiz canlarımıza yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kederli ailelerine sabır, eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum.

Cumhuriyet savcılarımız, mülkiye ve maarif müfettişlerimiz derhâl başlatılan soruşturmaları titizlikle yürütmektedir. Olay tüm boyutlarıyla mutlaka aydınlığa kavuşturulacaktır. 

Millî Eğitim, Aile ve Sosyal Politikalar, İçişleri, Adalet ve Sağlık Bakanlarımız, yaralılarımızla ve hadiseden etkilenen kardeşlerimizle ilgilenmek, acıları paylaşmak ve sürece bizzat vaziyet etmek üzere Kahramanmaraş’a intikal etmişlerdir. 

Milletçe hepimizin yüreğine kor bir ateş düşüren böyle bir saldırının siyasi polemiklere ve reyting kaygısına malzeme yapılmaması, vicdani olduğu kadar ahlaki bir görevdir. Acının siyaseti olmaz. 

Hadisenin hassasiyetine binaen başta basın mensuplarımız olmak üzere toplumun tüm kesimlerinden gerekli özeni göstermelerini rica ediyorum. 

Bu süreçte milletimizden yalan ve yanlış haberlere, dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemelerini, ilgili kamu kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarını istirham ediyorum.

Evlatlarımıza, ailelerimize ve öğretmenlerimize tekrar geçmiş olsun diyorum."

Trump'tan bomba açıklama! İtiraf gibi sözler: İran savaşını başlatmak zorunda kaldım
Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı
Yunanistan'dan sürpriz çıkış! 'Türkiye'ye karşı katillerle ittifak yapamayız' deyip uyardı
ABD/İsrail-İran savaşı piyasaları sarstı! Altın yatırımcısını neler bekliyor?
Zorunlu kış lastiği uygulaması sona erdi
Ticaret Bakanlığı’ndan yapay zeka videoları ile ilgili uyarı
Kahramanmaraş'ta okula silahlı saldırı! 9 can kaybı ve çok sayıda yaralı var
Kahramanmaraş'ta eğitime iki gün ara verildi
Mustafa Çiftçi: Kahramanmaraş'taki saldırıda ölü sayısı 9'a çıktı
Bahçeli'den okul saldırıları açıklaması: Siyaset malzemesi haline getirilmemeli
İngiliz aktör Jason Statham, tatil için Antalya'yı tercih etti
CHP Genel Başkanı Özel, Kahramanmaraş Valisi ile görüştü