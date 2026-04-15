Malatya'da depremde 3 kişinin öldüğü İdris Efendi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada karar

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı Billurkent Sitesi İdris Efendi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 10 tutuksuz sanığın yargılandığı duruşmada karar açıklandı.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, sanıklardan A.A. ile farklı bir dosyadan tutuklu olan B.B. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık avukatları, binanın ikinci depremde yıkıldığını belirterek bunun göz önünde bulundurulmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, binanın yapımında ve projelerin onaylanmasında sorumluluğu bulunan B.B. ile M.U.S'ye 5 yıl 6 ay 20 gün, dönemin belediye görevlileri A.A, M.B, A.Ö, M.H.B ile V.Ş'ye 5 yıl 1 ay 3 gün hapis cezası verdi.

Heyet, D.D, A.D. ile J.S'nin ise beraatine hükmetti.