Hyundai'den güzel haber! Tamamen elektrikli IONIQ alt markasını Çin'de tanıttı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen IONIQ marka lansman etkinliğinde, konsept araçların yanı sıra ülke pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedefleyen bir strateji de paylaştı.

Söz konusu strateji, IONIQ markasını yalnızca bir ürün gamının ötesine taşıyarak kapsamlı bir mobilite deneyimine dönüştürmeyi amaçlıyor.

Çin için geliştirilen tamamen elektrikli konsept otomobiller "VENUS Concept" ve "EARTH Concept" yeni dönemin başlangıcını simgeliyor.

Hyundai'nin tamamen elektrikli araçlara özel ürün gamı markası olan IONIQ, kısa sürede inovasyon, tasarım ve kalite alanlarında küresel bir referans noktası haline geldi.

IONIQ 5, 6 ve 9 gibi modeller üzerine inşa edilen elektrikli ürün gamı, Hyundai'nin ileri seviye elektrifikasyon yetkinliklerini ve insan odaklı mobilite vizyonunu yansıtıyor.

Hyundai IONIQ 5 N ve 6 N gibi yüksek performanslı modeller de markanın elektrikli performans alanındaki liderliğini güçlendirdi. IONIQ, Çin'de yerel müşterilere özel kapsamlı bir mobilite ekosistemine dönüşecek.

Hyundai'nin global ölçekte kanıtlanmış güvenlik ve kalite standartları korunurken, IONIQ markası, Çin'in hızla gelişen alternatif enerjili otomobiller (NEV) pazarı için yerelleştirilmiş teknolojiler, hizmetler ve kullanıcı deneyimleriyle yeniden şekillendiriliyor.

Stratejinin bir parçası olarak Hyundai, Çin'e özel bir isimlendirme yaklaşımı da benimsiyor. Gelecekteki IONIQ modelleri "gezegenler" üzerinden adlandırılacak ve her bir modelin, yeni IONIQ evreninde müşteri etrafında döndüğünü simgelemesi amaçlanıyor.

- VENUS ve EARTH konseptleri

VENUS ve EARTH konseptleri, Hyundai'nin yeni Çin stratejisinin ilk somut çıktıları olarak öne çıkıyor ve gelecekteki IONIQ seri üretim modelleri için bir tasarım "referansı" niteliği taşıyor. "Takip etme, yön ver" anlayışıyla geliştirilen iki konsept, tek eğrili silüetleriyle anında tanınabilen bir ilk izlenim sunuyor.

Etkinlikte Hyundai, Çinli müşterilere özel geliştirilen IONIQ teknolojilerine dair ipuçları da paylaştı. Öne çıkan gelişmeler arasında, yerel iş ortaklarıyla geliştirilen otonom sürüş sistemleri ve menzil artırıcı elektrikli araçlar gibi pazara özel çözümler yer alıyor. Söz konusu teknolojiler, Hyundai'nin gerçek kullanıcı ihtiyaçlarına odaklanan insan merkezli yaklaşımını güçlendiriyor.

VENUS konseptinde şirket, sedan segmenti için yeni bir ikon ortaya koyuyor. Dış tasarımında "Radiant Gold" rengiyle dikkati çeken model, hafif, çerçeve yapılı tavanı ve şeffaf spoyleriyle yüksek teknoloji hissi veriyor.

Ayrıca konseptin iç mekanında sürücü odaklı, sarıcı kokpit tasarımı, katmanlı ambiyans aydınlatması kullanılıyor. Kullanılan malzeme kontrastı premium hissi artırırken, "Lumi" adlı karakter tasarıma entegre edilerek sürücüyle araç arasında eğlenceli bir bağ kuruluyor.

Dünyanın canlılığını ve biyolojik dengesini temsil eden EARTH, "güçlü ve iddialı bir aile SUV"u olarak öne çıkıyor. Model, dış tasarımda "Aurora Shield" rengiyle sunulurken, alt koruma plakaları ve görünür cıvata detayları gibi unsurlar sağlamlık hissini pekiştiriyor.

Modelde, "küçük bir dünya" konseptiyle tasarlanan iç mekanda, yumuşak hava modüllerinden oluşan "air-hug" koltuklar öne çıkıyor. Ağaç gölgelerini andıran aydınlatma ve "shy-tech" detayların kullanıldığı modelde, "Aero" karakteri ve Pekin haritasını gizleyen desenler yer alıyor.

- "Amacımız yeni bir yön belirlemek"

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Beijing Hyundai Motor Company Başkanı Li Fenggang, tanıttıkları iki konsept otomobille birlikte, Çinli müşterileri derinlemesine anlayan ve bu pazara olan samimi bağlılıklarını yansıtan ürünler sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Fenggang, "IONIQ'in tavizsiz dünya standartlarında güvenlik ve kalite anlayışı üzerine inşa edilen bu yaklaşımımızla Çinli tüketicilerin talep ettiği akıllı sürüş ve akıllı kabin deneyimlerini kusursuz şekilde bir araya getiren seri üretim modelleri çok yakında sunacağız." ifadelerini kullandı.

Hyundai Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Tasarım Merkezi Başkanı Simon Loasby de "Başlangıç noktası olmayı seçtik. Tamamen yeni bir şey, uzaktan bakıldığında dahi kolayca tanınan, yolda güçlü bir duruş sergileyen ve 'ilk izlenimde en iyisi' olarak tanımladığımız etkiyi yaratan anlayışımızın bir ifadesidir. Bu, hareketimizin başladığı noktadır. Amacımız yeni bir yön belirlemek." değerlendirmesinde bulundu.