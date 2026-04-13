Otomobillerde yazılım krizi çıktı: Uzaktan çalıştırma bile ücretli olacak
Teknolojinin gelişmesiyle otomobil markaları, koltuk ısıtmadan otonom sürüşe kadar birçok özelliği aylık abonelikle sunmaya başladı. Yüksek bedeller ödedikleri araçlarda sürekli ek ücretle karşılaşan sürücüler duruma isyan ediyor.
ARAÇ SAHİPLİĞİ ANLAYIŞI KÖKLÜ BİR DEĞİŞİM YAŞIYOR
Teknolojinin hızla gelişmesi otomotiv sektörünü de dönüştürüyor. Araçlara eklenen yeni özellikler, bazı markalarda abonelik sistemiyle sunulmaya başladı.
Sürücüler, otomobillerindeki belirli fonksiyonları kullanabilmek için artık aylık ödeme yapmak zorunda kalıyor. Koltuk ısıtmadan otonom sürüşe kadar birçok özellik bu sisteme dahil ediliyor. Böylece araç sahipliği anlayışı köklü bir değişim yaşıyor.
DONANIMLARDA "KULLANDIKÇA ÖDE" ANLAYIŞI BAŞLADI
Otomotiv dünyasında mülkiyet kavramı değişime uğruyor. Daha önce tek seferde satın alınan donanımların yerini, "kullandıkça öde" anlayışıyla sunulan abonelik sistemleri almaya başladı.
Bu dönüşüm, Tesla ile başlayarak Rivian, Lucid Motors, Ford ve General Motors gibi devlerin de katılımıyla büyüyen bir akıma dönüştü.