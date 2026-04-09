BIST 13.689
DOLAR 44,55
EURO 52,26
ALTIN 6.862,12

Volkswagen, Fiat ve Peugeot fiyatlarda ters köşe yaptı

Volkswagen, Fiat ve Peugeot Nisan 2026 itibarıyla güncel sıfır kilometre otomobil fiyat listesini açıkladı. Sıfır araç almayı düşünenler için markaların en çok tercih edilen modellerine ait yeni fiyatlar netleşti.

Volkswagen, Fiat ve Peugeot fiyatlarda ters köşe yaptı - Resim: 1

Döviz kurlarındaki gelişmeler ve piyasa koşullarına göre belirlenen yeni fiyatlarda, elektrikli modellerden ID.4 ve ID.7’ye, ailenin yeni üyesi Tayron’a kadar birçok araç yer alıyor.

122
Volkswagen, Fiat ve Peugeot fiyatlarda ters köşe yaptı - Resim: 2

Cebinizi ve bütçenizi önceden planlamak isteyenler için, model bazında Nisan 2026 Volkswagen, Fiat ve Peugeot sıfır kilometre fiyat listesi şöyle:

222
Volkswagen, Fiat ve Peugeot fiyatlarda ters köşe yaptı - Resim: 3

Volkswagen T-Cross Fiyat Listesi  

 

T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel Life → 2.186.000 TL  
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Life → 2.578.000 TL  
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Style → 2.731.000 TL  
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line → 2.835.000 TL

322
Volkswagen, Fiat ve Peugeot fiyatlarda ters köşe yaptı - Resim: 4

Volkswagen Taigo Fiyat Listesi  

 

Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life → 2.080.000 TL  
Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Life → 2.364.000 TL  
Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Style → 2.812.000 TL  
Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line → 2.933.000 TL  
Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style → 2.993.000 TL  
Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line → 3.201.000 TL

422