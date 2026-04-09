Volkswagen, Fiat ve Peugeot fiyatlarda ters köşe yaptı
Volkswagen, Fiat ve Peugeot Nisan 2026 itibarıyla güncel sıfır kilometre otomobil fiyat listesini açıkladı. Sıfır araç almayı düşünenler için markaların en çok tercih edilen modellerine ait yeni fiyatlar netleşti.
Döviz kurlarındaki gelişmeler ve piyasa koşullarına göre belirlenen yeni fiyatlarda, elektrikli modellerden ID.4 ve ID.7’ye, ailenin yeni üyesi Tayron’a kadar birçok araç yer alıyor.
Cebinizi ve bütçenizi önceden planlamak isteyenler için, model bazında Nisan 2026 Volkswagen, Fiat ve Peugeot sıfır kilometre fiyat listesi şöyle:
Volkswagen T-Cross Fiyat Listesi
T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel Life → 2.186.000 TL
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Life → 2.578.000 TL
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Style → 2.731.000 TL
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line → 2.835.000 TL
Volkswagen Taigo Fiyat Listesi
Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life → 2.080.000 TL
Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Life → 2.364.000 TL
Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Style → 2.812.000 TL
Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line → 2.933.000 TL
Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style → 2.993.000 TL
Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line → 3.201.000 TL