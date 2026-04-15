BIST 14.252
DOLAR 44,75
EURO 52,85
ALTIN 6.919,74
HABER /  DÜNYA

Yunanistan'dan sürpriz çıkış! 'Türkiye'ye karşı katillerle ittifak yapamayız' deyip uyardı

Yunanistan'dan sürpriz çıkış! 'Türkiye'ye karşı katillerle ittifak yapamayız' deyip uyardı

Yunanistan'da AP eski üyesi Kirços, İsrail ile ittifakı eleştirerek, "Katillerle ittifak olmaz. İsrail'in Türkiye'yi Suriye'de sıkıştıracağını sananlar, Türkiye'nin Kıbrıs ve Ege'deki tepkisini düşünmeli" dedi.

Abone ol

Yunanistan'ın eski Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Yorgos Kirços, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Yunanistan'da hükümetin İsrail ile ittifaka girmesinin yanlış ve riskli olduğunu belirtti.

Yunanistan'ın İsrail ile yaptığı savunma ittifakının ülkesine pahalıya mal olabileceğini dile getiren Kirços, "Öncelikle, soykırım ve savaşlar yapan bir ülkeyle savunma ittifakı olmaz. İsrail'in rolüne ilişkin tüm şüphelerimiz Gazze'de, Lübnan'da, İran'da yok oldu. Ayrıca İsrail, Türkiye ile karşıtlık içinde ve kendimizi tehlikeli durumlara karışmış bulabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kirços, İsrail'in Türkiye'yi Suriye'de sıkıştıracağını sananların Türkiye'nin Kıbrıs ve Ege'deki tepkisini düşünmesi gerektiğini söyleyerek "İsrail'in bizim için savaşacağını sananlar insanları kandırıyor. İsrail tarihi olarak siyonist genişleme çerçevesinde sadece kendi çıkarları için savaşır." dedi.

Yunanistan'ın İsrail ile kurduğu savunma ittifakını, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in, İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu'ya kalkan olma çabası şeklinde yorumlayan Kirços, Miçotakis'in İsrail'in Türkiye ile yaşadığı sorunları kullandığını savundu.

Kirços, "Katillerle savunma ittifakı olamaz." diye konuştu.

