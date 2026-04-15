İsrail ordusu, son 24 saatte Lübnan'ın güneyinde 200 noktaya saldırı düzenledi

ABD'nin başkenti Washington'da yapılan görüşmeye rağmen İsrail ordusu, son 24 saatte Lübnan'ın güneyinde 200'den fazla noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Abone ol

Ordudan yapılan açıklamada, vurulan noktaların Hizbullah'a ait hedefler olduğu savunuldu.

Lübnan'ın güneyinde 200'den fazla noktanın hedef alındığı kaydedilen açıklamada, hava kuvvetlerinin Lübnan'ın güneyinde işgali genişleten kara birliklerine destek verdiği ifade edildi.

Açıklamada, son 24 saatte vurulan hedefler arasında askeri altyapılar ile yaklaşık 20 füze rampasının bulunduğu iddia edildi.

Washington'da dün İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda başlayan görüşmeden, karşılıklı olarak kararlaştırılan bir zaman ve yerde doğrudan müzakerelere başlanması kararı çıkmıştı.